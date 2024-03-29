مدير فريق مرسيدس في فورمولا-1 يطمع في ضم فيرستابن خلفا لهاميلتون

المصدر: د ب أ

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يرى توتو فولف، مدير فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أن السائق الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة، هو الأنسب لخلافة البريطاني لويس هاميلتون، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي للانضمام لفريق فيراري.

وقال فولف في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز أستراليا": "سنكون بحاجة لضم سائق جديد، مرسيدس الوحيد الذي لديه مكان شاغر بين الفرق الكبرى".

وعندما سئل بشكل مباشر عما إذا كان فيرستابن هو خياره الأول لخلافة هاميلتون، أجاب فولف "نعم، يمكنكم رؤية المستويات التي يقدمها. لكنني لا أريد استبعاد السائقين الآخرين أيضا".

وأضاف: "هناك بعض الخيارات المثيرة للاهتمام بالفعل بالنسبة لنا، بدءا من المواهب الشابة وحتى بعض النجوم المخضرمين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة".

وفاجأ هاميلتون، بطل العالم السابق 7 مرات، عالم فورمولا-1 عندما أعلن الشهر الماضي أنه قرر الرحيل لفريق فيراري في العام القادم، بعد أن أمضى أكثر من عقد مع مرسيدس.

أكد فولف: "بقدر ما فوجئنا بقرار لويس بهذه السرعة، فأنا الآن أريد حقا أن أحصل على وقتي".

أشار فولف إلى أنه من المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن السائق الذي سيزامل البريطاني جورج راسل في مرسيدس خلال الموسم المقبل "في الصيف"، لكنه أوضح أن "ذلك لن يحدث في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة أو نحو ذلك. أريد الاستمرار في مراقبة السوق".

وفرض فيرستابن وفريقه ريد بول سيطرته على فورمولا -1في السنوات الأخيرة، بعدما حصل على لقب بطولة العالم في فئة السائقين بدءا من عام 2021.

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