ريباكينا تتجاوز أزارينكا وتصعد لنهائي ميامي للتنس

المصدر: رويترز

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تجاوزت المصنفة الرابعة إيلينا ريباكينا وهي من قازاخستان تعثرها في المجموعة الثانية وفازت على لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا 6-4 وصفر-6 و7-6 الليلة الماضية لتضمن الظهور في المباراة النهائية لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وفازت ريباكينا وهي أعلى مصنفة في البطولة حاليا بنحو 82 في المئة من نقاط إرسالها الأول لكنها نجحت فقط في اثنتين من 11 نقطة لكسر الإرسال قبل أن تحقق الفوز في ساعتين و33 دقيقة.

وقالت ريباكينا (24 عاما) المولودة في موسكو في مؤتمر صحفي على جانب الملعب بعد وصولها لرابع نهائي هذا العام "كانت معركة صعبة.

"لم تكن ضربات إرسالي جيدة بدرجة كبيرة وكذلك فيكتوريا. بداية من المجموعة الثانية نفذت هي ضربات إرسال جيدة جدا. وكنت أعرف أنني سأقاتل حتى النهاية وهذا بالفعل ما فعلته."

في المجموعة الأولى أهدرت ريباكينا الفرص الخمس الأولى التي أتيحت لها لكسر الإرسال قبل أن تكسر إرسال أزارينكا وتتقدم 4-3 ثم واصلت تفوقها لتحسم المجموعة الأولى لصالحها في 51 دقيقة.

ورفضت أزارينكا الاستسلام وقدمت أداء بلا أخطاء في المجموعة الثانية وكسرت أرسال ريباكينا ثلاث مرات لتفرض التعادل وتمتد المباراة لمجموعة ثالثة فاصلة.

وبدأت ريباكينا المجموعة الثالثة بتحركات أفضل وكسرت إرسال أزارينكا في المحاولة الخامسة في الشوط الخامس لتتقدم 3-2 بعد أن ارتدت كرة أزارينكا من الشبكة.

وأهدرت ريباكينا فرصتها الأولى لحسم المباراة بينما نجحت ريباكينا في كسر إرسالها لتتعادل اللاعبتان 5-5 قبل أن تميل الكفة في النهاية لصالح ريباكينا.

وستلتقي ريباكينا الطامحة للفوز بثالث لقب في العام الحالي بعد التتويج في أبوظبي وبرزبين في المباراة النهائية غدا السبت مع الأمريكية دانييل كولينز التي تأهلت لمباراة اللقب بعد الفوز بجدارة على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 14 في البطولة 6-3 و6-2 بعد مباراة استمرت أكثر قليلا من ساعة واحدة.

وفازت ريباكينا على كولينز في آخر ثلاث مواجهات جمعت بينهما.

وقالت كولينز الساعية للفوز بثالث لقب في مسيرتها قبل اعتزالها في نهاية الموسم الحالي "من المميز القيام بهذا في الولاية التي أنتمي إليها."

وأضافت "جمعتني مع ريباكينا الكثير من المعارك الصعبة. لكني فزت عليها بالفعل في سان هوزيه قبل فترة. لابد لي من الاستعداد جيدا للمواجهة."

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