فوز شيانتيك وهزيمة سبالينكا في ميامي المفتوحة للتنس

المصدر: رويترز

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بعد هطول الأمطار على مدار يومين سطعت الشمس من جديد في بطولة ميامي المفتوحة للتنس أمس السبت واستفادت البولندية إيجا شيانتيك حاملة اللقب من تحسن الأحوال الجولة بينما تسعى لأن تصبح ثاني لاعبة تحرز لقبي إنديان ويلز وميامي المفتوحة تواليا أكثر من مرة وفازت بسهولة 6-1 و6-1 على الإيطالية كاميلا جورجي.

وفي تناقص صارخ لمسيرة شيانتيك تعثرت المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا القادمة من روسيا البيضاء وخرجت من البطولة في نوبة غضب حطمت خلالها مضربها وغادرت أرض الملعب دون مصافحة أحد عقب هزيمتها 6-4 و1-6 و6-1 أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

ويرفض لاعبو أوكرانيا مصافحة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي مباراتها الثانية خلال يومين بعد رحيل صديقها السابق كونستنتين كولستوف منتحرا على ما يبدو بدت سبالينكا منهكة بدنيا وذهنيا وعاطفيا بعد مرورها بظروف صعبة مؤخرا.

وبعد حسم المنافسة الأوكرانية المباراة حطمت سبالينكا مضربها وغادرت الملعب.

وبالفوز صعدت كالينينا إلى دور 16 الذي ستواجه فيه لاعبة قازاخستان يوليا بوتينتسيفا.

وسبق لشيانتيك بطلة إنديان ويلز الفوز بلقبي إنديان ويلز وميامي المفتوحة في 2022 وإذا توجت بلقب ميامي هذا العام فإنها ستحقق الانجاز مرة أخرى وستنضم بذلك إلى الألمانية المعتزلة شتيفي جراف وهي الوحيدة التي سبق لها التتويج بهذه الثنائية أكثر من مرة.

وبدأت شيانتيك مسيرتها في ميامي بطريقة رائعة إذ حققت الفوز الكاسح في 69 دقيقة.

وقالت بعد الفوز "اليوم بالتأكيد كان يوما إيجابيا تماما."

وستلتقي شيانتيك في الدور المقبل مع التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا المصنفة 26 في البطولة والتي سبق لها الفوز على شيانتيك في الدور الثالث في أستراليا المفتوحة هذا العام.

وفي مباراة أخرى فازت اليابانية العائدة بعد إجازة أمومة نعومي أوساكا على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-2 و7-6.

وفازت المصنفة الخامسة الأمريكية جيسيكا بيجولا على الصينية تشو لين بانسحاب الأخيرة بسبب وعكة صحية عندما كانت النتيجة تشير لتقدم بيجولا 6-4 و4-1.

وستلتقي بيجولا في الدور المقبل مع الكندية ليلى فرنانديز التي فازت على الكولومبية إيمليانا أرانجو 6-4 و6-2.

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