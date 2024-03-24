مواري يفوز على إتشيفري وزفيريف يتقدم في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

المصدر: د ب أ

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حقق البريطاني أندي موراي أفضل انتصاراته في العام الحالي حتى الآن عقب فوزه على الأرجنتيني توماس مارتين إتشيفري في بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وصعد موراي للدور الثالث عقب فوز على اللاعب الأرجنتيني، المصنف رقم 30 على العالم 7 / 6 (7 / صفر) و6 / 3 في مباراة توقفت بسبب المطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن موراي /36 عاما/ ثأر فليلا من خسارته أمام نفس اللاعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي أقيمت في يناير الماضي.

ويلتقي موراي في الدور التالي، مع الشاب التشيكي توماس ماتشاك، الذي تغلب على الروسي أندريه روبليف، المصنف السادس على العالم.

ويلتقي كاميرون نوري، المصنف الأول في بريطانيا، مع المصنف الثالث بالبطولة الروسي دانييل ميدفيدف في دور الـ64 بعدما تغلب على الإيطالي فلافيو كوبولي 7 / 5 و6 / 7 و6 / 2.

وانتهت البطولة بالنسبة للبريطاني جاك درابر، بعدما خسر أمام التشيلي نيكولا ياري، لمصنف 23 على العالم، 6 / 7 (5 / 7) و6 / 4 و6 / 7 (2 / 7).

وودع البريطاني دان إيفانز المسابقة عقب الخسارة أمام الأمريكي كريستوفر يوبانكس 6 / 7 و6 / 3 و6 / 7.

وتأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور الثالث عقب فوزه على الكندي فيلكيس أوجر الياسيم 6 / 2 و6 / 4، والفرنسي جايل مونفيس عقب فوزه على الأسترالي جوردون تومسون 6 / 7 و6 / 1 و6 / 2.

وفاز الإسباني كارلوس ألكاراز على مواطنه روبرتو كاربالس 6 / 2 و6 / 1 ، والروسي كارين خاشانوف على الصربي لاسلو جيري 6 / 2 و6 / 4، والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على النمساوي سيبستيان أوفنر 7 / 6 و6 / 7 و6 / 1.

وتغلب البولندي هوبرت هوركاش على الروسي ألكسندر شيفتشينكو 6 / 4 و7 / 6 و6 / 3 ، والأمريكي سيباستيان كوردا على الإسباني روبرتو باوتيستا اجوت 6 / 7 و6 / 3 و6 / 4.

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