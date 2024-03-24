ساينز سائق فيراري يفوز بجائزة أستراليا الكبرى للسيارات

المصدر: رويترز

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توج الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 اليوم الاحد بعد خروج الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم من السباق بسبب مشكلة في المكابح.

وبعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية نجح ساينز وزميله في الفريق شارل لوكلير في الحصول على المركزين الأول والثاني على التوالي في حلبة ألبرت بارك في ملبورن بينما احتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثالث

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