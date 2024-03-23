المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إن تذبذب أداء سيارته يدفعني للجنون وذلك بعد أن حقق أسوأ نتيجة وأداء له في أستراليا على مدار 14 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هاميلتون، الذي يملك رقما قياسيا على مضمار ملبورن بارك، حيث حصد مركز الانطلاق الأول ثماني مرات، سينطلق من المركز الحادي عشر في السباق المكون من 58 لفة..

وانتزع الهولندي ماكس فيرستبان، سائق ريد بول، على مركز الانطلاق الأول للمرة الثالثة هذا الموسم، حيث يتطلع لمعادلة رقمه القياسي بتحقيق انتصاره العاشر على التوالي، ويرافه في المقدمة، الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري.

وانطلق هاميلتون من مركز الانطلاق الثامن في سباق جائزة السعودية الكبرى قبل أسبوعين، فيما انطلق من المركز التاسع بسباق البحرين.

ويتخلف السائق البريطاني عن زميله بالفريق ومواطنه جورج راسل، الذي ينطلق من مركز الانطلاق السابع، والتاسع في أول سباقين، وسجل هاميلتون ثماني نقاط فقط، فيما سجل راسل 18 نقطة حتى الآن.

وقال هاميلتون :" تذبذب أداء السيارة يدفعني للجنون".

وأضاف :" هناك قائمة طويلة من الأشياء التي تحتاج للإصلاح. سيارتنا متقلبة للغاية، في المساء تزداد الرياح وتصبح السيارة غير مستقرة. ولكن الفرق الأخرى يمكنها رفع وتيرة أدائها، ولست متأكد لماذا لا استطيع القيام بنفس الأمر".

وأضاف :"شعوري في التصفيات كان مختلفا عن شعوري في التجارب رغم أن الوقود كان أخف. إنه ليس شعورا رائعا للجميع بالفريق، ولكننا سنواصل العمل".

ولم يفز هاميلتون بأي سباق منذ السباق ما قبل الأخير لموسم 2021 في السعودية حيث فشل في تحقيق الفوز في 57 سباقا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز