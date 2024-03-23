بداية مظفرة لسبالينكا في ميامي المفتوحة للتنس

المصدر: رويترز

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عادت أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا بقوة إلى الملعب لتتغلب على باولا بادوسا 6-4 و6-3 وتبلغ الدور الثالث في بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد أيام فقط من وفاة صديقها السابق كونستانتين كولتسوف.

ومرت لاعبة روسيا البيضاء (25 عاما)، والتي أعفتها القرعة من خوض الدور الأول، بأسبوع حزين وطال انتظارها للعودة للعب بسبب سقوط أمطار غزيرة مما تسبب في تأجيل بداية اللعب لأكثر من ست ساعات.

ورغم أنها لم تكن بالطبع في أفضل حالاتها بدت بطلة أستراليا المفتوحة مرتاحة للعودة أخيرا للملعب لتجهز سريعا على منافستها الإسبانية بعد أن هددت السحب الملبدة بالغيوم مرة أخرى بتوقف اللعب.

وقالت بادوسا "لم أندهش على الإطلاق لأداء سبالينكا.

"إنها امرأة قوية للغاية، وشخصية قوية، يمكنك رؤية ذلك في الملعب. كنت أعلم أنها ستلعب بشكل جيد للغاية وأخبرتها أنني أتمنى لها الأفضل ودعونا نرى ما إذا كان بإمكانها الوصول لأبعد مدى في هذه البطولة".

وأصدرت سبالينكا بيانا مقتضبا يوم الأربعاء الماضي قالت فيه إن "قلبها مكسور" بسبب ""مأساة تفوق التصور" لكنها ظلت بعيدة عن دائرة الضوء.

وكشف هذا البيان أيضا عن انفصالها عن صديقها قبل وفاته.

وأكدت شرطة ميامي ديد يوم الثلاثاء الماضي أنها تلقت بلاغا في اليوم السابق بشأن إلقاء رجل لنفسه من الشرفة. وقالت الشرطة إنه لا توجد شبهة جنائية.

ولعب كولتسوف مع منتخب روسيا البيضاء في الألعاب الشتوية عامي 2002 و2010، وقضى أجزاء من ثلاثة مواسم مع فريق بيتسبرج بنجوينز المنافس في دوري هوكي الجليد الأمريكي بين عامي 2003 و2006.

وكان لنبأ وفاة كولتسوف وقع الصدمة على الأجواء في بطولة ميامي المفتوحة للتنس إذ احتشد زملاء سبالينكا حولها ومن بينهم منافستها بادوسا.

وبقدر ما كانت المباراة عاطفية بالنسبة لسبالينكا فإنها لم تكن أقل عاطفية بالنسبة لبادوسا إذ كانت تواجه منافسة تعتبرها أفضل صديقة لها.

وستلتقي سبالينكا في الدور القادم مع الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

وكانت سبالينكا وبادوسا من بين المباريات القليلة التي انتهت قبل هطول الأمطار مجددا ليتوقف اللعب للمرة الثانية.

وفي منافسات الرجال، حقق التشيكي توماش ماتشاك مفاجأة بفوزه على أندريه روبليف المصنف الخامس 6-4 و6-4، لينهي سلسلة انتصارات اللاعب الروسي المتتالية في الدور الأول في 11 مباراة.

وفي منافسات السيدات الأخرى، تأهلت الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة إلى الدور الثالث بفوزها 6-1 و6-2 على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا المتأهلة من التصفيات.

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