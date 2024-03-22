انسحاب سارجنت من سباق أستراليا حتى يشارك زميله ألبون

المصدر: رويترز

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سيغيب لوجان سارجنت سائق فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عن سباق جائزة أستراليا الكبرى بعد غد الأحد بعد منح سيارته إلى زميله أليكس ألبون الذي تعرضت سيارته لحادث كبير أثناء التجارب اليوم الجمعة مع عدم وجود سيارة بديلة.

وقال الفريق إن سيارة ألبون المحطمة تم سحبها وسيتم إعادتها للمصنع في جروف في إنجلترا لإصلاحها.

وأضاف الفريق "نظرا لعدم توفر سيارة ثالثة، يمكن للفريق أن يؤكد أنه اتخذ قرارا بأن ينافس أليكس فيما تبقى من التجارب والسباق بواسطة السيارة التي قادها لوجان سارجنت في التجارب الأولى والثانية".

وأدرك سارجنت، الذي حصد نقطة واحدة فقط في موسمه الأول العام الماضي بينما حصل ألبون على 27 نقطة ليحتل وليامز المركز السابع في الترتيب العام، أنه من الصعب تقبل الأمر.

وقال السائق الأمريكي (23 عاما) في بيان الفريق "هذه أصعب لحظة أستطيع أن أتذكرها في مسيرتي وليست سهلة على الإطلاق. لكنني هنا من أجل الفريق وسأواصل المشاركة بأي طريقة ممكنة خلال السباق لتحقيق أقصى قدر من ما يمكننا القيام به".

وشكر جيمس فاولز رئيس الفريق سارجنت على تفهمه الأمر.

وقال "من غير المقبول في العصر الحديث لفورمولا 1 ألا يكون لدينا سيارة بديلة، لكنه انعكاس لمدى تأخرنا في فترة الشتاء وتوضيح لسبب حاجتنا إلى إجراء تغيير كبير من أجل وضع أنفسنا في وضع أفضل في المستقبل.

"نتيجة لذلك، كان علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية اليوم. بينما لا ينبغي أن يعاني لوجان من خطأ لم يرتكبه، فإن كل سباق له أهمية عندما تكون المنافسة أكثر حدة من أي وقت مضى، لذلك اتخذنا القرار بناء على أفضل إمكاناتنا لحصد النقاط في السباق".

وأدى حادث ألبون إلى رفع العلم الأحمر وتوقف حصة التجارب الأولى عندما اصطدم السائق التايلاندي المولود في بريطانيا بالحاجز عند المنعطف السادس قبل أن يصدم بالحاجز المقابل ليتحطم جانبي السيارة.

ولم يصب السائق التايلاندي، الذي تعرض لحادث في نفس المنعطف العام الماضي خلال السباق، بأذى.

وقال "يجب أن أكون صادقا تماما وأقول إنه لا يوجد سائق يرغب في التخلي عن مقعده في السباق. لا أريد أبدا أن يحدث شيء كهذا.

"لقد كان لوجان دائما محترفا ماهرا ويساند الفريق منذ اليوم الأول، ولن يكون من السهل عليه أن يتقبل ذلك

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