أزارينكا ورايباكينا تصعدان للدور الثالث ببطولة ميامي للتنس

المصدر: د ب أ

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صعدت النجمة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا للدور الثالث في منافسات فردي السيدات ببطولة ميامي لأساتذة التنس، ذات الـ1000 نقطة.

وتغلبت أزارينكا على الأمريكية بيتون ستيرنز بنتيجة 7 / 5 و3 / 6 و6 / 4 في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت العالمي (جرينتش) في الدور الثالث للمسابقة.

وتأهلت الكازاخستانية الينا رايباكينا للدور الثالث أيضا بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسون بنتيجة 3 / 6 و7 / 5 و6 / 4، بينما انتصرت الأمريكية ماديسون كيز على الروسية ديانا شنايدر بنتيجة 6 / 2 و6 / 4.

وصعدت اللاتفية يلينا أوستبنكو على الألمانية لورا سيجموند 7 / 6 و6 / 4، في حين فازت الأوكرانية ديانا بسترمسكا على الأسترالية داريا جافريلوفا 7 / 5 و7 / 5.

ولحقت الصينية تشنيون تشينج بركب المتأهلات للدور الثالث، عقب انسحاب منافستها التشيكية كاترينا سينياكوفا في المجموعة الثالثة، عقب تعادل اللاعبتين بمجموعة لمثلها.

كما فازت الصينية تشنيو وانج على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا بمجموعتين للاشي، والكازاخستانية بوليا بوتنتسيفا على الروسية لودميلا سامسونوفا بمجموعتين لمجموعة.

كانت اليونانية ماريا ساكاري صعدت للدور الثالث أيضا، بفوزها على الصينية تشين يوان يو بمجموعتين نظيفيتين.

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