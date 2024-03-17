ألكاراز يوقف انتصارات سينر ويتأهل لنهائي بطولة إنديان ويلز للتنس

المصدر: د ب أ

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أنهى الإسباني كارلوس ألكاراز سلسلة انتصارات الإيطالي يانيك سينر وتغلب عليه 1 / 6 و6 / 3 و6 / 2 في الدور قبل النهائي لبطولة إنديان ويلز للتنس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن سينر، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة، فاز في 16 مباراة متتالية هذا العام وفي 19 مباراة متتالية منذ العام الماضي ،لم يتمكن مجاراة اللاعب الإسباني رغم أنه كان فاز بالمجموعة الأولى.

وقال ألكاراز :" كنت قويا من الناحية الذهنية. أعتقد أن هذا جزءا مهما في هذه المباراة. يجب أن تكون قويا من الناحية الذهنية إذا أردت عبور مثل تلك المباريات، متأخر في النتيجة أمام شخص يقدم مباراة لا تصدق".

وأضاف :" قمت بتغيير أسلوبي وطريقة لعبي قليلا، وأعتقد أنني جنيت ثمار هذا. سعيد للغاية لتغلبي على يانيك والتواجد في النهائي مرة أخرى".

ويلتقي ألكاراز في المباراة النهائية مع الروسي دانييل ميدفيديف، الذي تمكن من قلب تأخره 1 / 6 أمام الأمريكي تومي بول إلى فوز 1 / 6 و7 / 6 و6 / 2.

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