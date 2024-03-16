ساكاري تفوز على جوف وتضرب موعدا مع شفيونتيك في نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس

المصدر: د ب أ

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تأهلت اليونانية ماريا ساكاري للمباراة النهائية ببطولة إنديان ويلز للتنس للسيدات ،عقب فوزها على الأمريكية كوكو جوف في الدور قبل النهائي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ساكاري تغلبت على جوف بنتيجة 6 / 4 و6 / 7 و 6 / 2 في مباراة استمرت لوقت طويل، بعدما تسببت الأمطار في توقفها، حيث استمرت المباراة لأكثر من خمس ساعات.

ومن المقرر أن تلتقي ساكاري في المباراة النهائية مع البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى في البطولة، والتي تغلبت على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6 / 2 و6 / 1.

واحتاجت شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم لأكثر قليلا من ساعة لتفوز على منافستها المصنفة رقم 31 في البطولة.

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