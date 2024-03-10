سجل 39 نقطة وأرقاماً قياسية.. لوكا دونسيتش يدخل تاريخ دوري السلة الأمريكي

المصدر: د ب أ

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أصبح لوكا دونسيتش أول لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 30 نقطة أو أكثر بالإضافة إلى عشرة أو أكثر من المتابعات والتمريرات الحاسمة خلال ست مباريات متتالية.

وقاد دونسيتش فريقه دالاس مافريكس لفوز مثير على ديترويت بيستونز 142 /124 فجر اليوم الأحد.

وسجل دونسيتش 39 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وعشر متابعات ليتخطى إنجاز راسيل وستبروك الذي سجل 30 نقطة أو أكثر بالإضافة إلى عشرة أو أكثر من المتابعات والتمريرات الحاسمة خلال خمس مباريات متتالية.

كما عزز دونسيتش رقمه القياسي بتسجيله 35 نقطة أو أكثر بالإضافة إلى عشرة أو أكثر من المتابعات والتمريات الحاسمة خلال خمس مباريات متتالية.

وأضاف كيري إيرفينج 21 نقطة لمافريكس الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية.

وأحرز كاد كونينجهام 33 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وتسع متابعات وأضاف سيموني فونتيشيو 27 نقطة لبيستونز الذي خسر للمرة العاشرة في أخر 12 مباراة.

كما فاز بوسطن سيلتكس على فينكس صنز 117 /107 بعد تسجيل جايسون تاتوم 29 نقطة وجايلين براون 27 نقطة.

وحقق سيلتكس المتصدر فوزه الـ49 مقابل 14 هزيمة، وسجل فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين أمام كليفلاند كافالييرز ودنفر نجتس.

وأحرز كيفين دورانت 45 نقطة وأضاف برادلي بيل 25 نقطة مقابل تسجيل جوزيف نوركيتش 11 نقطة و11 متابعة لصنز، الذي افتقد لجهود نجمه ديفيد بوكر بسبب الإصابة.

وتغلب سان أنطونيو سبيرز على جولدن ستيت واريورز 126 /113.

وسجل كيلدون جونسون 22 نقطة و11 متابعة لسبيرز الذي غاب عنه فيكتور ويمبانياما.

وأحرز جيريمي سوشان ومالاكي برانهام 20 نقطة لكل منهما لفريق سبيرز وأضاف جوليان شامبين 17 نقطة وسبع متابعات وأحرز تري جونز 11 تمريرة حاسمة.

وتصدر كلاي تومسون قائمة هدافي واريورز بتسجيله 27 نقطة.

وفي باقي المباريات فاز لوس أنجليس كليبرز على شيكاغو بولز 112 /102 وتشارلوت هورنتس على بروكلن نتس 110 /99 ودنفر نجتس على يوتا جاز 142 /121 وبورتلاند على تورنتو رابترز 128 /118.

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