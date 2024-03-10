تقدم جوف وسابالينكا وأوساكا في إنديان ويلز وخروج بيجولا

المصدر: د ب أ

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تأهلت الأمريكية كوكو جوف والبيلاروسية ارينا سابالينكا إلى الدور الثالث من بطولة إنديان ويلز المفتوحة لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة.

وفازت جوف المتوجة بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، على الفرنسية كلارا بوريل بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 2 /6 و6 /3 و7 /6 .

وتلتقي جوف في الدور الثالث مع الإيطالية لوسيا برونزيتي التي تغلبت على الأوكرانية أنيلينا كالينينا 6 /3 و6 /4.

كما تغلبت سابالينكا الفائزة بلقبين في بطولة أستراليا المفتوحة، والتي خسرت أمام جوف في نهائي فلاشينج ميدوز، على الأمريكية بيتون ستيرنز 6 /7 و6 /2 و7 /6.

وتلتقي سابالينكا المصنفة الثانية في الدور الثالث مع البريطانية إيما رادوكانو بطلة نسخة 2021 من بطولة أمريكا المفتوحة.

وصعدت رادوكانو للدور الثالث بعد انسحاب منافستها الأوكرانية ديانا يسترمسكا بسبب مشكلة في عضلات البطن، وذلك عقب تقدم اللاعبة البريطانية 4 /صفر في المجموعة الأولى.

وخرجت الأمريكية جيسيكا بيجولا من الدور الثالث بخسارتها على يد الروسية آنا بلينكوفا 2 /6 و6 /3 و3 /6.

وواصلت اليابانية نعومي أوساكا رحلة التألق منذ الإنجاب، وفازت على الروسية لودميلا سامسونوفا المصنفة 14 للبطولة بنتيجة 7 /5 و6 /3.

وعادت أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى إلى ملاعب التنس هذا العام بعد الإنجاب.

وتلتقي أوساكا الفائزة بلقب نسخة 2018 من بطولة إنديان ويلز، في الدور الثالث مع البلجيكية اليسي ميرتنز التي فازت على الصينية تشنيو وانج 6 /1 و6 /4.

وأطاحت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة بلقب إنديان ويلز مرتين من قبل، بالأمريكية كارولين دولهيد 7 /5 و2 /6 و6 /3.

وفازت الأمريكية سلون ستيفينز على الرومانية سورانا سيرستيا 6 /صفر و7 /5 والأمريكية إيما نافارو على الأوكرانية ليسيا تشرينكو 4 /6 و7 /5 و7 /5 والفرنسية كارولين جارسيا على البلغارية فيكتوريا توموفا 6 /1 و3 /6 و6 /3.

وتغلبت اليونانية ماريا ساكاري على الروسية ديانا شنايدر 5 /7 و6 /4 و6 /صفر والفرنسية ديان باري على الكندية ليلا فيرنانديز 7 /5 و /7 و6 /2.



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