ديوكوفيتش يعود إلى إنديان ويلز بعد غياب خمسة أعوام ويسجل بداية واعدة

المصدر: د ب أ

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سجل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الاول على العالم عودة مذهلة في بطولة إنديان ويلز المفتوحة وفاز على الأسترالي ألكسندر فكيتش في الدور الثاني من البطولة الأمريكية فجر اليوم الأحد.

وخاض ديوكوفيتش أول مباراة له في إنديان ويلز منذ خمسة أعوام وفاز على فكيتش بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 /2 و5 /7 و6 /3.

وانضم ديوكوفيتش صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في فئة فردي الرجال برصيد 24 لقبا، إلى الإسباني المخضرم رافاييل نادال حيث لم يتمكن أي لاعب سواهما من تحقيق 400 انتصار في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة ضمن بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

ويقتسم ديوكوفيتش مع الأسطورة السويسري المعتزل روجيه فيدرر الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب إنديان ويلز برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

لكن ديوكوفيتش يسجل ظهوره الأول في إنديان ويلز منذ 2019 ، وقد حقق بداية واعدة للبطولة الأمريكية.

وقال ديوكوفيتش "خمسة أعوام فترة طويلة للغاية للاعب تنس محترف، لكن في نفس الوقت فإن مشاركتي هنا لأخر مرة في 2019، أشعر بأنها حدثت بالأمس".

وأضاف "لقد تفاعلت مع الجماهير ومع الجميع الأشخاص الذين لم أراهم منذ خمسة أعوام، بشكل سريع للغاية".

وتوج ديوكوفيتش بلقب بطولتي سينسيناتي وباريس للأساتذة فئة 1000 نقطة العام الماضي، لكنه لم يستطع المشاركة في بطولتي إنديان ويلز وميامي بعد حظر سفره إلى أمريكا نظرا لأنه شخص أجنبي لم يتلق لقاح كورونا.

وتوج ديوكوفيتش بلقب إنديان ويلز في عامي 2008 و2011 ثم حصد اللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2014 و2016.

وحقق ديوكوفيتش 400 انتصار في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة مقابل 86 هزيمة، مقابل تسجيل نادال 406 انتصارات قبل انسحابه من النسخة الحالية لإنديان ويلز.

وصعد الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع إلى الدور الثالث بفوزه على الإسباني روبيرتو كاربالس باينا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /2 و6 /3.

وتغلب الفرنسي جايل مونفيس على البولندي هوبرت هوركاتش 6 / صفر و7 /6 و6 /2 وفاز النرويجي كاسبر رود على السلوفاكي لوكاس كلاين 6 /4 و7 /6 والأمريكي سيباستيان كوردا على الروسي رومان سفيولين 6 /4 و6 /2.

كما فاز الإيطالي لورينزو موسيتي على الكندي دينيس شابوفالوف 6 /4 و2 /6 و7 /5 والأرجنتيني سيباستيان بايز على الإيطالي فابيو فونيني 7 /5 و6 /3 والأمريكي تايلور فريتز على التشيلي اليخاندرو تابيلو 7 /6 و6 /2.

وتغلب البلغاري جريجور ديميتروف على الفرنسي الكسندر مولر 7 /5 و6 /2 والفرنسي ارثر فيلس على الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6 /3 و6 /4 والبريطاني كاميرون نوري على الإيطالي لورينزو سونيجو 6 /4 و6 /4 والفرنسي اوجو اومبير على الأمريكي باتريك كايبسون 6 /4 و6 /4.

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