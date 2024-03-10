فرستابن يفوز بجائزة السعودية الكبرى ويواصل سلسلة انتصاراته

المصدر: رويترز

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فاز الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات بجائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات متفوقا على المكسيكي سيرجيو بيريز زميله في الفريق الذي واصل هيمنته على البطولة بعد فوزه بأول مركزين في سباق البحرين الافتتاحي.

وحل بيريز، بطل سباق العام الماضي، في المركز الثاني بفارق 13.643 ثانية خلف فرستابن الذي انطلق من المركز الأول ويتصدر الترتيب العام بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث وسجل أسرع لفة ليحصد نقطة إضافية وظهر لأول مرة على منصة التتويج هذا الموسم.

هذه المرة الأولى التي يفوز فيها فرستابن، الذي حقق 19 انتصارا في 22 سباقا الموسم الماضي، بأول سباقين في الموسم. وحقق فرستابن 19 انتصارا في آخر 20 سباقا. وقال فرستابن "إجمالا، كانت نهاية أسبوع رائعة بالنسبة للفريق برمته وبالنسبة لي. شعوري كان جيدا حقا في السيارة".

وهذا هو الفوز التاسع على التوالي الذي يحققه فرستابن في سلسلة انتصارات بدأت في اليابان في سبتمبر أيلول الماضي والانتصار رقم 56 الذي يحققه في مسيرته.

كما أنه ظهوره رقم 100 على منصة التتويج في مسيرته والفوز رقم 115 لرد بول، ليتفوق على وليامز كرابع أكثر الفرق حصدا للانتصارات على الإطلاق.

وقال كريستيان هورنر رئيس الفريق "كان ماكس دقيقا في تنفيذ ذلك السباق".

وفي ظهوره الأول بالبطولة كأصغر سائق مبتدئ في فيراري بعمر 18 عاما و305 أيام، حل البريطاني أوليفر بيرمان في المركز السابع واختير سائق اليوم.

وشارك بيرمان بديلا للإسباني كارلوس ساينز الذي خضع لجراحة بعد إصابته بالتهاب في الزائدة الدودية.

وأصبح بيرمان أصغر سائق بريطاني في فورمولا 1 على الإطلاق والسائق رقم 66 الذي يحصد نقاطا في ظهوره الأول بالبطولة منذ انطلاقها في 1950.

وعاد ساينز، الذي خضع لجراحة أمس الجمعة، إلى الحلبة وكان يسير بحذر شديد لمتابعة أداء بديله.

وقال لوكلير عن زميله المؤقت في الفريق "اليوم كان رائعا. إنه أمر مبهر للغاية وأنا واثق أنه يشعر بالفخر الشديد. لاحظ الجميع موهبته الكبيرة وأنا واثق أن مشاركته (بصورة دائمة) في فورمولا 1 مسألة وقت".

السائقون البريطانيون

حل أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الرابع متفوقا على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الخامس وجورج راسل سائق مرسيدس صاحب المركز السادس وأول أربعة سائقين بريطانيين عبروا خط النهاية تباعا.

وحل لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثامن ولويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في المركز التاسع بينما حصد نيكو هولكنبرج سائق هاس المركز العاشر.

ونزلت سيارة الأمان إلى الحلبة في اللفة السابعة بعدما لامس لانس سترول سائق أستون مارتن الحائط قبل أن يصطدم بالحواجز في المنعطف 22.

وخرج السائق الكندي سالما في حين توجه كل السائقين، باستثناء أربعة، إلى حارة الصيانة.

وكان نوريس، الذي برأه المسؤولون من استباق شارة الانطلاق، في الصدارة عندما خرجت سيارة الأمان في اللفة التاسعة لكن فرستابن استعاد المركز الأول في اللفة 13 وانطلق بعيدا.

وحصل بيريز على عقوبة خمس ثوان لخروجه بصورة غير آمنة بعد توقفه الأول في حارة الصيانة وحصل كيفن ماجنوسن سائق هاس على عقوبة عشر ثوان بعدما تسبب في تصادم مع أليكس ألبون سائق وليامز.

وعوقب السائق الدنمركي بعدها مرة أخرى بنفس المدة للخروج عن المسار والحصول على أفضلية لكن دوره الرئيسي تمثل في توسيع الفارق خلف هولكنبرج كي يتمكن السائق الألماني من دخول حارة الصيانة دون خسارة المركز العاشر.

وتلقى بيير جاسلي سائق ألبين تعليمات بدخول حارة الصيانة وإيقاف السيارة في اللفة الأولى بسبب مشكلة محتملة في علبة التروس، ليصبح أول انسحاب هذا الموسم بعدما أنهى كل السائقين السباق الأول في البحرين.

ويتصدر رد بول الترتيب العام برصيد 87 نقطة، متفوقا على فيراري الذي حصد 49 نقطة ومكلارين برصيد 28 نقطة. وتتجه بطولة العالم إلى ملبورن حيث تقام جائزة أستراليا الكبرى في 24 من الشهر الجاري.

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