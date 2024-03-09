شيانتيك تسحق كولينز في إنديان ويلز وخروج أنس جابر

المصدر: رويترز

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بكل جدارة فازت المصنفة الأولى عالميا البولندية إيجا شيانتيك على منافستها الأمريكية دانييل كولينز 6-3 و6-صفر في الدور الثاني من بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة الليلة الماضية بينما فازت الألمانية أنجليك كيربر في مفاجأة على المصنفة العاشرة إيلينا أوستابنكو وانسحبت حاملة اللقب إيلينا ريباكينا من البطولة بسبب المرض.

وكانت شيانتيك هزمت كولينز في مباراة ملحمية في أستراليا المفتوحة ورشحتهما التوقعات لمواجهة كبيرة أخرى عندما تقدمت اللاعبة البولندية في شوط إرسالها 4-3 بالمجموعة الأولى.

لكن شيانتيك رفعت مستوى أدائها وكسرت أرسال كولينز مقابل صفر لتتقدم 5-3 وتفوز بآخر تسعة أشواط وتواصل تقدمها في البطولة التي توجت بلقبها في 2022.

وقالت شيانتيك بعد الفوز "بدأت أقلل من ارتكاب الأخطاء بعض الشيء وهو ما جعل دانييل ترتكب عددا أكبر قليلا من الأخطاء.

"الفارق لم يكن كبيرا لكني في النهاية كنت قادرة على اللعب جيدا في هذه اللحظات الهامة وخلال نقاط كسر الإرسال وما شابه.

"أنا سعيدة لحفاظي على تركيزي واللعب بأسلوبي بغض النظر عما كانت تفعله دانييل على الجانب الآخر من الملعب."

وقالت كولينز (30 عاما) في يناير كانون الثاني إنها ستعتزل في نهاية الموسم الحالي لذا يتوقع أن تكون هذه هي المشاركة الأخيرة لها في إنديان ويلز.

وكانت كولينز هزمت شيانتيك لتصعد لنهائي أستراليا المفتوحة في 2022 وسبق له الوصول للمركز السابع عالميا.

وحققت كيربر أهم انتصار لها في ثلاثة أعوام عندما هزمت اللاتفية أوستابنكو صاحب الضربات القوية 5-7 و6-3 و6-3.

وحسمت كيربر العائدة للبطولات بعد عطلة أمومة استمرت 18 شهرا المباراة بإرسال ساحق لتحقق أول انتصار على لاعبة من قائمة أول 10 مصنفات على العالم منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وقالت اللاعبة الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى "السؤال الذي اسمعه كثيرا هو لماذا عدت للبطولات وما الذي يمنحني الدافع لذلك.

"بالنسبة لي الدافع الأكبر هو حب الرياضة. أحب المنافسة. ووجودي هنا اليوم ووجود الجمهور وهذه العواطف فإن هذا يمنحني كل شيء.

"الآن ومع وجود ابنتي بجانبي فإنني أحصل على مزيد من الإلهام بسبب وجودها. وهناك شيء أكبر من التنس أيضا."

وفي مفاجأة أخرى فازت الأمريكية كاتي فولينتس على المصنفة السادسة التونسية أنس جابر 6-4 و6-4 وستلتقي في الدور الثالث مع كارولين فوزنياكي بعد فوز اللاعبة الدنمركية على الكرواتية دونا فيكيتش 7-6 و6-3.

واضطرت المصنفة الرابعة عالميا ريباكينا للانسحاب من البطولة وهي من فئة ألف نقطة والتخلي عن الدفاع عن اللقب بسبب متاعب في الجهاز الهضمي.

وصعدت للدور الثالث أيضا عدة لاعبات من بينهن التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والبرازيلية بياتريس حداد مايا والأوكرانية مارتا كوستيوك.

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