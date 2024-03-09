جوشوا يهزم نجانو بعد جولتين في السعودية

المصدر: رويترز

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فاز الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بطل العالم سابقا في وزن الثقيل على منافسه الكاميروني المولد فرنسيس نجانو بإسقاطه أرضا ثلاث مرات في جولتين في حلبة المملكة في العاصمة السعودية الرياض الليلة الماضية.

وأسقط جوشوا منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة السابق في الجولة الأولى من المباراة بضربة مباشرة ثم أسقطه مرتين أخريين في الجولة الثانية... الأولى بضربتين متلاحقتين باليمنى واليسرى والثانية بضربة بيمناه.

وهذه هي ثاني مباراة في الملاكمة يخوضها نجانو (37 عاما) بعد خسارته بالنقاط أمام تايسون فيوري حامل لقب وزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي في أكتوبر الماضي في الرياض أيضا رغم أنه طرح فيوري أرضا قبل الهزيمة.

ونهض نجانو في الوقت المناسب عندما سقط أرضا للمرة الثانية بينما تدخل الحكم منهيا المباراة في المرة الثالثة ومعلنا فوز جوشوا بالضربة القاضية بينما تلقى نجانو العلاج ونهض في حالة ذهول.

وحضر فيوري الذي سيواجه الأوكراني أولكسندر أوسيك في مباراة توحيد اللقب العالمي لوزن الثقيل في الرياض يوم 18 مايو أيار المقبل المباراة.

وقال جوشوا الذي يطمح لمواجهة الفائز من لقاء فيوري وأوسيك "أتيت إلى هنا للقتال فقط. سأعود إلى قفصي وأغلق الباب ولن أخرج إلا من أجل القتال ثانية."

وفي مباراة أخرى في نفس البرنامج أقيمت قبل ذلك فاز الملاكم النيوزيلندي جوزيف باركر بالنقاط على الصيني تشيلي تشانغ ليحصل على اللقب المؤقت لمنظمة الملاكمة العالمية لوزن الثقيل رغم سقوطه مرتين قبل ذلك.

وقال باركر "تعاقدنا لخوض مواجهة ثانية."

وانتهت مباراة البريطاني نيك بول والمكسيكي راي فارجاس حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن الريشة بالتعادل رغم أن المتحدي أسقط حامل اللقب أرضا مرتين.

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