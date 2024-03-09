فرستابن يطالب باستمرار ماركو مستشار رد بول مع الفريق

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب ماكس فرستابن، بطل العالم ثلاث مرات في بطولة فورمولا 1، باستمرار مستشار رد بول هيلموت ماركو في منصبه وقال إن بقاء المسؤول النمساوي سيكون شرطا مهما في استمرار السائق نفسه مع الفريق.

وتضرر رد بول المهيمن على الرياضة بسبب مزاعم سوء سلوك ضد رئيسه كريستيان هورنر.

وبرأت لجنة تحقيق مستقلة هورنر (50 عاما) وهو بريطاني من ادعاءات بإساءة التصرف بحق موظفة في الفريق ورفضت شكوى الأخيرة.

ونسبت صحيفة ديلي ميل اللندنية إلى يوس فرستابن والد بطل العالم قوله الأسبوع الماضي إن رد بول ربما "ينفجر" إن لم يرحل رئيسه الحالي هورنر.

وكان فرستابن الذي حقق مركز أول المنطلقين في جائزة السعودية الكبرى الجولة الثانية من الموسم يرد على أسئلة الصحفيين.

وذكر موقع موتور سبورت دوت كوم أن النمساوي ماركو (80 عاما) قد يواجه إجراءات تأديبية ويتم إيقافه بعد السباق في جدة. ولم يكن هناك تعليق فوري من الفريق.

وقال فرستابن في مؤتمر صحفي "أكن احتراما كبيرا لهيلموت. كما تعلمون، ما حققناه سويا كان أمرا عظيما للغاية. بالطبع أشعر بولاء كبير له".

وأضاف السائق الهولندي البالغ من العمر 26 عاما "لقد عبرت دائما عن ذلك للجميع داخل الفريق، ولكل شخص في الإدارة العليا، بأنه جزء مهم في اتخاذ قراراتي طوال الوقت".

ولعب ماركو دورا بارزا في جلب فرستابن إلى رد بول ومنحه الظهور الأول كأصغر سائق على الإطلاق في هذه الرياضة بعمر 17 عاما في 2015.

وتابع البطل "لذا، نعم، من المهم جدا أن يبقى في الفريق لأنه كما تعلمون كل شيء يتحقق من خلال المجهود الجماعي.

"من المهم جدا الإبقاء على الأشخاص المهمين معا لأنني أشعر أنه إذا سقطت مثل هذه الركيزة المهمة فإن هذا الأمر سيؤثر على قرار استمراري في الفريق وقد أبلغت المسؤولين بالفعل بهذا الأمر.

"بالنسبة لي أرغب بالطبع في استمرار هيلموت".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز