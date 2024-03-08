ديوكوفيتش لا يستبعد المنافسة على ذهبية أولمبياد 2028

المصدر: رويترز

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سيكون عمر المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش 41 عاماً عند انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجليس في 2028 لكن النجم الصربي المخضرم يقول رغم ذلك إنه لا يستبعد المنافسة على ذهبية التنس في هذه الدورة.

وحصد ديوكوفيتش (36 عاما) 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي غير مسبوق لكنه حصل على برونزية واحدة فقط في أربع مشاركات أولمبية رغم أنه سيحصل على فرصة لتحسين حصيلته الأولمبية في دورة باريس في وقت لاحق من العام الحالي.

وردا على سؤال عن أولمبياد لوس أنجليس الصيفي 2028 قال ديوكوفيتش مبتسما خلال مؤتمر صحفي على هامش بطولة إنديان ويلز للتنس بولاية كاليفورنيا الليلة الماضية "كل شيء وارد...

"لا يزال من المبكر جدا التفكير في دورة ألعاب لوس أنجليس الأولمبية لكن التفكير فيها يحفزني بالطبع. أود المنافسة فيها لكن... لا يمكنني التعهد بذلك الآن."

وأشار ديوكوفيتش إلى أنه سيتعامل مع كل عام على حدة بناء على حالته البدنية والنفسية.

وأضاف النجم الصربي "الأمور تزداد صعوبة لكني مازلت أحب هذه الرياضة ومازلت أنافس على أعلى مستوى.

"مازلت المصنف الأول عالميا لذا أشعر الآن أنني أود الاستمرار والاستمرار في محاولة صنع المزيد من التاريخ."

ويطمح ديوكوفيتش للفوز بلقب إنديان ويلز للأساتذة للمرة السادسة وهو رقم قياسي أيضا بعد فشله في دخول الأرضي الأمريكية بسبب قيود السفر نتيجة كوفيد-19 خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وفاز ديوكوفيتش بلقب البطولة وهي من فئة ألف نقطة ثلاث مرات متتالية ما بين 2014 و2016 وخسر في الدور الثالث أمام الألماني المعتزل فيليب كولشرايبر في أخر مشاركة له في 2019.

وفي النسخة الحالية سيلتقي المصنف الأول في البطولة مع الأسترالي ألكسندر فوكيتش في الدور الثاني في وقت لاحق اليوم الجمعة لكنه رغم وفرة المواهب في البطولة لن يضطر لمواجهة أي من اللاعبين الآخرين بين "الثلاثة الكبار" الذين هيمنوا على تنس الرجال طوال عقدين.

ومع اعتزال السويسري روجر فيدرر وإعلان الإسباني رافائيل نادال أنه سيعتزل في نهاية العام الحالي قال فيدرر إن الأمور اختلفت في البطولات.

وقال اللاعب الصربي عن ذلك "من الجميل في رياضتنا وجود منافسات مدهشة ميزت عقدين رائعين من الزمن.

"مع اعتزال روجر وعدم مشاركة نادال كثيرا فإن الشعور غريب الآن.

"أحاول العثور على منافس جديد ولعبت مباريات كبيرة مع (كارلوس) ألكاراز و(يانيك) سينر مؤخرا لكنهما ما يزالا أكبر منافسين واجهتهما طوال مسيرتي."

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