أحمد بن محمد يطلق النسخة الأولى لـ«الألعاب المدرسية»

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، عبر حسابه على منصة «X»، إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى دولة الإمارات التي ستقام منافساتها النهائية في مايو المقبل.

وقال سموه: «بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني، نعلن إطلاق النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى دولة الإمارات التي ستقام منافساتها النهائية في مايو المقبل، تقود اللجنة الأولمبية الوطنية مبادرات ومشاريع نوعية في مجال اكتشاف المواهب وحريصون على غرس الثقافة الرياضية لدى الأجيال الناشئة، وبما يسهم في رسم مستقبل مبشر لرياضة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية».

واستقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نيكولاس نيمتشينو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات، وذلك في أبراج الإمارات في دبي.

واستعرض الجانبان، تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في ضوء روابط الشراكة التاريخية بين البلدين، وفي جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، كما تم بحث آفاق تعزيز التعاون في مجال الرياضة، بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، وإعداد الرياضيين وتأهيلهم، وتجهيز المنشآت الرياضية، بما يدعم مسيرة التطوير الرياضي في البلدين.

واستعرض اللقاء، النهضة الرياضية التي تشهدها دولة الإمارات، في ضوء الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وأثر ذلك في تعزيز مسيرة الحركة الأولمبية في الدولة، والارتقاء بواقع الرياضة الإماراتية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، في ضوء الجهود المبذولة في اتجاه الوصول بالرياضة الإماراتية إلى أعلى مستويات التميز، وتأكيد فرص تحقيق أفضل النتائج في كافة المناسبات والأحداث والاستحقاقات الرياضية الدولية.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن خالص أمنياته بكل التوفيق لمدينة باريس، والجمهورية الفرنسية الصديقة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 33، والمقرر انطلاقها في 26 يوليو وحتى 11 أغسطس 2024، والألعاب البارالمبية، والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الاستعدادات الجارية في باريس لإقامة الأولمبياد، والذي تستضيفها العاصمة الفرنسية للمرة الثالثة، بعد أن استضافته في العامين 1900، و1924.

بدوره، أعرب السفير الفرنسي، عن تقديره للنهضة الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات، وما تتبناه من نهج تنموي رائد، يقوم على استشراف المستقبل، مؤكداً حرص بلاده على توثيق روابط التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

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