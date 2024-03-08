رقم قياسي في النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية أمس بفعاليات النسخة التاسعة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، بحضور رقم قياسي من المشاركين بلغ 77.230 مشاركاً من جميع فئات المجتمع وفقاً للموقع الرسمي لليوم الرياضي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمبادرة متجاوزاً النسخة الماضية من الحدث الذي بلغ عدد المشاركين فيها 70 ألفاً.

أقيمت الفعالية الرئيسية التي نظمتها اللجنة الأولمبية بالتعاون مع نادي شباب الأهلي، بمشاركة مجتمعية واسعة تصدرت فيها المدارس المشهد بعدد 5000 طالب وطالبة؛ طبقوا مبادئ التنافس الشريف في عدد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

وبدأت الفعالية بمسيرة رياضية تقدمها كل من أعضاء مجلس إدارة اللجنة وأعضاء نادي شباب الأهلي، وعدد من الرياضيين والشخصيات العامة وطلاب المدارس بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ليفتتح عقب ذلك برنامج الفعاليات الذي تضمن مباريات تنافسية متنوعة لرياضات الكرة الطائرة وكرة القدم والريشة الطائرة، إلى جانب إجراء عدد من التدريبات الخاصة باللياقة البدنية التي أشرف عليها متخصصون من الجهات المشاركة في الحدث المجتمعي البارز.

وشهدت النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني جملة من الأحداث الرياضية بمختلف أنحاء الدولة تنوعت خلالها الأنشطة والمبادرات والبرامج، بمشاركة جميع المراحل العمرية، إذ بلغت نسبة فئة الرجال 23 % من العدد الإجمالي للمشاركين، و20 % من موظفي الجهات والمؤسسات المختلفة، و16 % للسيدات، وبلغت نسبة الأطفال المشاركة 21 %، فيما بلغت نسبة مشاركة أصحاب الهمم 10 % من العدد الإجمالي، و9 % لكبار السن.

وأكد فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية على أهمية الحدث في تجسيد القيم والمبادئ الخاصة بالحركة الأولمبية ضمن ممارسات رياضية وأحداث كبرى؛ تتميز بالمشاركة المجتمعية سواءً من كبار السن أو الأسر وكذلك الفئة الخاصة بأصحاب الهمم، الأمر الذي أسهم في تضاعف عدد الفعاليات الرياضية مع انطلاق النسخة التاسعة وسعي جميع الجهات إلى تنظيم المزيد من الأنشطة المصاحبة، وتسجيلها على الموقع الإلكتروني الذي شهد إقبالاً كبيراً مع البداية الفعلية للحدث.

وثمّن فارس المطوع توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتأكيد سموه بأن ممارسة الرياضة ثقافة مجتمعية عزّزتها قيادتنا الرشيدة ووفرت لها البيئة الملائمة التي تشجع على استدامتها وزيادة نسبتها مع نشر الإيجابيات المترتبة عليها بين جميع الفئات العمرية، لتصبح نهجاً أساسياً ومكوناً رئيسياً في بناء مجتمع دولة الإمارات.

وتقدم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالشكر والتقدير إلى نادي شباب الأهلي على حسن الاستضافة والتنظيم لفعاليات اليوم الرياضي الوطني، والتنسيق كذلك مع فرق عمل اللجنة الأولمبية لخروج الفعالية الرئيسية بالصورة المنشودة.

وأشاد عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، رئيس فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني بزيادة نسبة الفعاليات مقارنة بالنسخة السابقة التي بلغ عدد المشاركين فيها 70 ألف مشارك، بما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بممارسة الرياضة وتفاعل جميع الفئات مع مبادرة اليوم الرياضي والشمولية التي نجح الحدث في تحقيقها، باستهدافه المؤسسات والجهات والهيئات والأفراد في سلسلة من النشاطات التي لم تتوقف على مدار اليوم في جميع أنحاء الدولة، وهو الأمر الذي ترجم رسالة المبادرة وعنوانها المتمثل في «الإمارات تجمعنا».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز