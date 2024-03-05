"كاس" تقبل استئناف لاعبة التنس الرومانية هاليب وتقضي بعودتها بشكل فوري إلى المنافسات

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) بأحقية نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب في العودة إلى المنافسات بشكل فوري اليوم الثلاثاء.

وأوضحت كاس أن القضاة أيدوا بشكل جزئي دعوى استئناف هاليب وقلصوا عقوبة إيقافها من أربعة أعوام إلى تسعة أشهر فقط، مما يعني انقضاء العقوبة في يوليو الماضي.

وأكد القضاة الثلاثة أن هاليب "أثبتت أن اختبارها الإيجابي لمادة منشطة للدم محظور تعاطيها جاء نتيجة أن هذه المادة نفذت إلى جسدها من خلال تناول مكمل غذائي ملوث".

ونجحت بذلك مساعي هاليب الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى في إلغاء قرار إيقافها الصادر عن الوكالة الدولية للنزاهة في سبتمبر الماضي.

وبموجب العقوبة الأصلية كان إيقاف اللاعبة الرومانية سيستمر حتى أكتوبر 2026 حيث كانت ستبلغ هاليب حينها 35 عاما.

ونالت سيمونا هاليب هذه العقوبة بسبب عينة إيجابية لمادة روكسادوستات في بطولة أمريكا المفتوحة في عام 2022.

وارتبط هذا العقار منذ فترة طويلة بسائقي الدراجات وعدائي المسافات الطويلة.

من جانبها نفت سيمونا هاليب ارتكاب أي مخالفات وفسرت إيجابية العينة بسبب المكملات الغذائية الملوثة.

‏

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز