فرستابن الأب يطالب برحيل هورنر عن رد بول

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نسبت صحيفة ديلي ميل اللندنية إلى يوس فرستابن والد بطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات ماكس فرستابن قوله أمس السبت إن فريق رد بول ربما "ينفجر" إن لم يرحل رئيسه الحالي كريستيان هورنر.

وبرأت لجنة تحقيق مستقلة الأسبوع الماضي هورنر (50 عاما) وهو بريطاني من ادعاءات بإساءة التصرف بحق موظفة في الفريق ورفضت شكوى الأخيرة.

وسيطرت التحقيقات مع هورنر على المشهد قبل انطلاق موسم فورمولا 1 لكن رئيس رد بول ظل في بؤرة الضوء بعد انتشار رسالة الكترونية مجهولة المصدر على نطاق واسع تتحدث عن وجود أدلة قدمت إلى التحقيقات.

وقال فرستابن الأب وهو منافس سابق في فورمولا 1 أيضا للصحيفة البريطانية "هناك توتر هنا بينما يستمر هو في المنصب.

"الفريق يواجه خطر التمزق ولا يمكن استمرار الوضع الحالي. سينفجر الفريق. إنه يلعب دور الضحية بينما هو السبب في المشكلة."

ولم يتسن على الفور الاتصال بهورنر للتعليق بينما لم يرد المتحدث باسم الفريق على طلب للتعليق.

وفاز فرستابن بطل المواسم الثلاثة الماضية بسباق البحرين وهو الجولة الأولى من الموسم الحالي في حلبة الصخير أمس السبت.

وبعد السباق قال هورنر للصحفيين ردا على سؤال عن الرسالة المجهولة إنه لن يعلق على "الدوافع التي يمكن أن تكون لدى أي شخص للقيام بهذا."

وأضاف قوله "أحظى بدعم أسرة رائعة وزوجة رائعة وفريق رائع وكل من في الفريق وتركيزي ينصب على السباقات والفوز بالسباقات وتقديم أفضل ما لدي."

ونفي فرستابن الأب أي علاقة له بالرسالة المجهولة قائلا "هذا هراء. لماذا قد أفعل هذا بينما يتفوق ماكس هنا؟"

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز