فرستابن من "عالم آخر" بعد بداية مذهلة للموسم الجديد لفورمولا 1

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ربما لم يكن الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول يتمنى بداية أفضل لسعيه للقبه الرابع على التوالي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وذلك بعد تلقيه إشادة من منافسيه بسبب أدائه المهيمن خلال السباق الافتتاحي للموسم في جائزة البحرين الكبرى أمس السبت لدرجة أن البعض اعتبره سائقا "من عالم آخر".

وأنهى السائق الهولندي السباق في المركز الأول بفارق 22.4 ثانية عن زميله سيرجيو بيريز بسيارة رد بول أيضا "آر.بي 20".

وانطلق فرستابن من المركز الأول وحافظ على تفوقه على منافسيه في جميع لفات السباق كما سجل أسرع لفه في السباق ليحصد على نقطة إضافية.

وقال فرستابن "شيء مذهل، أعتقد أن الأمور سارت اليوم (أمس) بشكل أفضل مما كان متوقعا... كان ممتعا للغاية، وشعرت بأنني على ما يرام في السيارة. من المميز أن أمر بأيام كهذه، إذ يبدو كل شيء مثاليا وأشعر بانسجام وتناغم مع السيارة".

وشهدت التجارب التأهيلية يوم الجمعة منافسة قوية كما فاز ثلاثة سائقين مختلفين في التجارب الحرة الثلاث ولم يكن من بينهم سائق في رد بول، الأمر الذي كان يشير إلى منافسة أكثر صعوبة في سباق السبت.

لكن الآمال في تقارب الفرص سرعان ما تلاشت مع فوز فرستابن بالسباق عبر هيمنة واضحة في أول سباقات الموسم بين 24 سباقا ضمن بطولة العالم، وهو رقم قياسي، بل وزاد الشعور بالاستسلام والتشاؤم لدى المنافسين.

وكان فرستابن (26 عاما) قد فاز بشكل مشابه بنسخة العام الماضي من سباق البحرين بعد أن انطلق من المركز الأول.

لكن ذلك الفوز لم يتحقق بنفس الهيمنة التي فرضها أمس، إذ تفوق حينها أمام أقرب منافسيه بنصف الفارق الذي تفوق به يوم السبت، كما أنه لم يحقق أفضل زمن للفة.

لكن فوزه بسباق الموسم الماضي جاء في بداية انتصاره في 19 من إجمالي 22 سباقا في عام 2023.

ومع صعوبة اللحاق برد بول على الأقل بعد الهيمنة التي أظهرها فرستابن في السباق الافتتاحي في 2024، هناك احتمالات أنه يمكن أن يتحسن أكثر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز