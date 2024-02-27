راسيل: هاميلتون قد يكون فقد الثقة في مرسيدس

المصدر: د ب أ

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أكد جورج راسيل سائق فريق مرسيدس أن رحيل زميله لويس هاميلتون إلى فيراري يضع مرسيدس في موقف لا يحسد عليه حيث يبدو الأمر وأنه فقد الثقة في الفريق.

وتحدث راسيل خلال حلقة من سلسلة حلقات "درايف تو سرفايف" المذاع عبر منصة "نتفليكس" .

ووقع هاميلتون عقداً يمتد لعامين مع مرسيدس في أغسطس الماضي ليبقى مع الفريق حتى 2025، لكن في أعقاب القرار المفاجئ للأسطورة البريطاني بالرحيل قبل عام من نهاية عقده والانتقال إلى فيراري، تحدث راسيل عن الأثار التي ستطول مرسيدس في الموسم الجديد لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 الذي ينطلق الأحد المقبل عبر سباق جائزة البحرين الكبرى.

ونجح مرسيدس في تحويل هاميلتون من سائق متوج بلقب وحيد في بطولة العالم إلى ماكينة للانتصارات حيث توج بسبعة القاب في بطولة العالم ، محققا 103 انتصارات في إنجاز قياسي غير مسبوق.

لكن هاميلتون يحذوه الأمل في حصد لقبه الثامن في بطولة العالم، والذي ضاع منه بشكل درامي في السباق الختامي لموسم 2021 في أبوظبي، لصالح الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، ولا يرى السائق البالغ من العمر 39 عاما أنه يستطيع تحقيق ذلك عبر مرسيدس، فيما أكد راسيل أن هاميلتون فقد الثقة.

هل يمكن إلقاء اللوم على هاميلتون؟ إذ لم يذق طعم النصر منذ عامين. ولم يفز فريق مرسيدس بأي من سباقات الجائزة الكبرى الـ22 الموسم الماضي، ويُطلق على هذا العام اسم رقصة هاميلتون الأخيرة مع مرسيدس، لكن لا تتوقع أن تكون رقصة السامبا.

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