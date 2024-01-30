مكافآت سخية في انتظار رجال الشرطة الفرنسية خلال أولمبياد باريس 2024

المصدر: رويترز

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عرض وزير الداخلية الفرنسي اليوم الثلاثاء على ضباط الشرطة مكافآت تصل إلى 1900 يورو (2050 دولارا) للعمل خلال أولمبياد باريس 2024، وذلك وفقا لرسالة أُرسلت للشرطة ونُشرت على موقع إكس للتواصل الاجتماعي.

وتعقد الحكومة اجتماعات مع اتحادات الخدمة العامة لمحاولة ضمان تغطية دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين في منتصف موسم العطلات في فرنسا.

وقال جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي على موقع إكس "سيتم توفير الموارد اللازمة لضمان حصولكم على أجر عادل مقابل التزامكم ولتمويل تدابير الدعم الاجتماعي".

وقالت نقابات الشرطة إن الحكومة لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف التضحيات التي سيقدمها آلاف الضباط هذا الصيف، بما في ذلك التخلي عن خطط العطلات وإيجاد رعاية إضافية للأطفال.

ونظم بعض الضباط، الذين يعانون بالفعل من التوتر بعد أشهر من التنبيهات الأمنية المشددة والتوترات الأخرى المرتبطة بالحرب في غزة، احتجاجات مؤخرا.

وسيحصل رجال الشرطة الذين يوافقون على فترة إجازة سنوية أقل خلال الأولمبياد على مكافأة قدرها ألف يورو، والتي يمكن أن ترتفع إلى 1600 يورو لأفراد الشرطة المتمركزين حول الملاعب الأولمبية.

وسيحصل الضباط العاملون في باريس وما حولها، وكذلك الموجودون عند نقاط التفتيش الحدودية ومطارات باريس على 300 يورو إضافية.

وقال دارمانان إنه يريد "التعبئة بنسبة 100 بالمئة" خلال الأولمبياد، لكنه قرر السماح لكل ضابط بإجازة عشرة أيام على الأقل بين يونيو وسبتمبر المقبلين.

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