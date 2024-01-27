منذ عام 2000..سجل الفائزات بفردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فيما يلي سجل الفائزات بمسابقة فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ عام 2000.

2024 أرينا سبالينكا من روسيا البيضاء

2023 أرينا سبالينكا من روسيا البيضاء

2022 الأسترالية آشلي بارتي

2021 اليابانية نعومي أوساكا

2020 الأمريكية صوفيا كينين

2019 اليابانية نعومي أوساكا

2018 الدنمركية كارولين فوزنياكي

2017 الأمريكية سيرينا وليامز

2016 الألمانية أنجليك كيربر

2015 الأمريكية سيرينا وليامز

2014 الصينية لي نا

2013 فيكتوريا أزارينكا من روسيا البيضاء

2012 فيكتوريا أزارينكا من روسيا البيضاء

2011 البلجيكية كيم كليسترز

2010 الأمريكية سيرينا وليامز

2009 الأمريكية سيرينا وليامز

2008 الروسية ماريا شارابوفا

2007 الأمريكية سيرينا وليامز

2006 الفرنسية أميلي موريسمو

2005 الأمريكية سيرينا وليامز

2004 البلجيكية جوستين هينان

2003 الأمريكية سيرينا وليامز

2002 الأمريكية جنيفر كابرياتي

2001 الأمريكية جنيفر كابرياتي

2000 الأمريكية لينزي دافنبورت

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز