ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر ويصعد لدور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

المصدر: د ب أ

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عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر، بوصوله لدور الثمانية للمرة الـ58 في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وتأهل ديوكوفيتش لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش) عقب فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6 / صفر و6 / صفر و6 / 3.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ديوكوفيتش كان يعاني من المرض مع بداية البطولة، ولكنه تمكن من الفوز بمباراتين طويلتين، والآن يقدم عروضا قوية، رغم أنه مازال يتأثر ببعض تعليقات الجماهير.

وقال اللاعب الصربي عقب المباراة :" إنها أفضل مجموعات لعبتها منذ فترة. أردت حقا خسارة المباراة في المجموعة الثالثة لأن التوتر كان يتصاعد بشدة في الملعب. كنت بحاجة لعدم التركيز في هذا وأعيد تركيزي على ما أنا بحاجة لفعله لإنهاء المباراة".

وأضاف :" اليومان الأخيران كانا جيدين، لذلك فإن الأمور تسير في اتجاه إيجابي من حيث الصحة والتنس، لذلك، أنا سعيد للغاية".

ويلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية مع الأمريكي تايلور فريتز، الذي تغلب على اليوناني ستيفانو تسيتسيباس 7 / 6 (7 / 3) و5 / 7 و6 / 3 و6 / 3.



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