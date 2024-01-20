أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا ..هزيمة شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وخروجها من أستراليا للتنس

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودعت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت بعد هزيمتها 3-6 و6-3 و6-4 أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا في الدور الثالث لتفشل مساعيها لإحراز لقبها الأول في ملبورن بارك ولقبها الخامس في البطولات الأربع الكبرى.

وعانت اللاعبة البولندية، التي اعتادت تجاوز المنافسين بنتائج سهلة مثل 6-صفر، من صعوبات في ملبورن، حيث خاضت شوطا فاصلا في المجموعة الأولى في مباراتها الافتتاحية ضد صوفيا كينين قبل أن تضطر للعودة عقب كسر إرسالها مرتين في المجموعة الثالثة لتفوز على دانييلي كولينز في مباراتها الأخيرة.

وظهرت نوسكوفا، البالغة من العمر 19 عاما، كمنافسة صعبة في الدور الثالث بعد أن حققت ثلاثة انتصارات على اللاعبات العشر الأوائل، لكن شيانتيك بدت في حالة مزاجية لا تسمح لها بالانجرار إلى معركة قوية أخرى حيث كسرت إرسال منافستها في الشوط السادس وحافظت على تقدمها حتى حسمت المجموعة الأولى لصالحها.

ولم يتراجع الحماس لدى اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما بعد فوزها بالمجموعة الأولى، ووضعت نوسكوفا، التي تشارك لأول مرة في ملبورن بارك، في مواقف غير مريحة بالمجموعة الثانية من خلال إطلاق ضربات أمامية قوية وتوجيه بعض الكرات إلى الزوايا.

لكن اللاعبة التشيكية صمدت وردت ببعض الضربات القوية وكسرت إرسال منافستها لتتعادل قبل أن تزيد الضغط على منافستها الفائزة بأربعة ألقاب كبرى لتتقدم 2-1 في المجموعة الفاصلة.

وبدا أن شيانتيك قد تماسكت خلال فترة توقف قصيرة في المباراة حيث عالج الأطباء مشجعا مريضا بين الجماهير وكسرت إرسال منافستها، لكن نوسكوفا لم تتراجع ونجحت في التقدم مرة أخرى لتنهي المباراة بإرسالها وتحقق مفاجأة كبيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز