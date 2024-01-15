توقف نبضه..وفاة المتسابق الإسباني فالكون إثر حادث في رالي دكار بالسعودية

المصدر: رويترز

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قال فريق سائق الدراجات النارية الإسباني كارليس فالكون إن الأخير توفي اليوم الاثنين بعد أكثر من أسبوع على تعرض لحادث في رالي دكار بالسعودية.

وكان فالكون (45 عاما) في غيبوبة مستحثة طبيا منذ نقله إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة نتيجة سقوطه خلال المرحلة الثانية من الرالي في السابع من يناير الجاري.

وأبلغ ديفيد كاستيرا مدير السباق الصحفيين حينها إن المتسابق، الذي كان ينافس في سباق التحمل للمرة الثانية، قد تم إنعاش قلبه من قبل طبيب هرع إلى موقع الحادث بعد توقف نبض المتسابق.

وقال فريق توين تريل للسباقات في بيان عبر حسابه على إنستجرام "رحل عنا كارليس، الفريق الطبي أكد أن الضرر العصبي الناجم عن توقف عضلة القلب والجهاز التنفسي وقت وقوع الحادث لم يكن بالإمكان علاجه.

"كارليس كان شخصا مبتسما ونشيطا دائما، وكان يستمتع بشغف بكل ما يقوم به، خاصة الدراجات النارية.

"رحل عنا وهو يقوم بشيء كان يحلم به، وهو التسابق في دكار"

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