مدينة مرسيليا أولى محطاتها.. الطاهي الشهير مازيا من بين حاملي شعلة أولمبياد باريس 2024

المصدر: رويترز

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أعلن رعاة دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 اليوم الاثنين انه تم اختيار الطاهي الشهير ألكسندر مازيا ضمن مجموعة حاملي الشعلة الأولمبية، ليقود مجموعة عامرة بالنجوم والمشاهير خلال مسيرة حمل الشعلة تباعا والتي ستكون مدينة مرسيليا هي أول محطاتها على الأراضي الفرنسية.

وحصل مازيا، الذي استقر في مرسيليا في عام 2010، على نجوم ميشلان الثلاثة في عام 2021 تقديرا للمستوى الذي يقدمه مطعمه "ايه.ام". وميشلان هو دليل المطاعم الشهير في العالم.

كما تم اختيار لادجي دوكوري بطل العالم السابق في سباق 110 أمتار حواجز، من بين 11 ألف حامل للشعلة، بالإضافة إلى لاعب الرجبي الفرنسي أنتوني جيلونش، وكريستيان كاريمبو الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع فرنسا وسارة أورحمون الحائزة على الميدالية الفضية في الملاكمة بأولمبياد 2016.

وسيكون بطل التجديف الأوليمبي اليوناني ستيفانوس نتوسكوس أول حامل للشعلة بعد حفل إضائتها في أولمبيا اليونانية، مهد الألعاب الأولمبية القديمة.

وسيتم إيقاد الشعلة الأولمبية في جبال أولمبيا يوم 16 أبريل نيسان في حفل تقليدي تؤدي فيه ممثلة دور الكاهنة الكبرى ستوقد الشعلة باستخدام مرآة مكافئة والشمس.

وستسلم الكاهنة الكبرى الشعلة إلى نتوسكوس، الفائز بالميدالية الذهبية في التجديف لفردي الرجال في أولمبياد طوكيو 2021، على أطراف الاستاد الأولمبي القديم في أولمبيا.

وبعد رحلة ستستمر 11 يوما عبر البر الرئيسي لليونان وسبع من جزرها، بمساعدة 600 من حاملي الشعلة، سيتم تسليم الشعلة إلى منظمي ألعاب باريس في أثينا في 26 أبريل.

وسيكون اليوناني إيوانيس فونتوليس، الحائز على الميدالية الفضية الأولمبية في كرة الماء، هو حامل الشعلة الأخير.

وسيتم حمل الشعلة على متن السفينة "بيليم" ذات الصواري الثلاثة، وهي سفينة مصنفة كنصب تاريخي منذ عام 1984، إلى مدينة مرسيليا الساحلية الفرنسية حيث تقام منافسات الشراع في الأولمبياد لتبدأ الرحلة الفرنسية للشعلة على أراضي البلاد.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو تموز إلى 11 أغسطس آب المقبلين.

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