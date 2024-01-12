البريطاني المخضرم آندي موراي يرحب بتقليل عدد المباريات المسائية في بطولات التنس

المصدر: رويترز

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وصف لاعب التنس البريطاني المخضرم آندي موراي اليوم الجمعة قرار اتحادي محترفي ومحترفات التنس بالحد من عدد المباريات المسائية في البطولات خلال العام الحالي بأنه تغيير "إيجابي" مشيرا إلى أن اللاعبين والجمهور على حد سواء سيرحبون بهذا التوجه.

وأعلن اتحادا المحترفين والمحترفات الثلاثاء الماضي تجربة لمدة عام تهدف إلى الحد من المباريات المسائية التي تقام على أي ملعب إلى مباراتين فقط في كل يوم مع توصية بأن يكون موعد بدء اللعب في الساعة 6:30 مساء.

ولا يؤثر التغيير على البطولات الأربع الكبرى التي تدار بصورة منفصلة رغم أن أستراليا المفتوحة 2024 أدخلت بعض التعديلات لتجنب استمرار المباريات حتى توقيت متأخر.

ووصف موراي انتهاء مباراته أمام تاناسي كوكيناكيس في الرابعة وخمس دقائق صباحا في ملبورن بارك العام الماضي بأنه "مهزلة" وتساءل عما تفكر فيه البطولات الكبرى الأخرى في هذا الصدد لكنه رحب بتحرك أستراليا المفتوحة.

وقال موراي للصحفيين في ملبورن بارك "هذا أمر واضح يحتاج لتغيير. لم أجد أي شخص لا بوافق مع هذا بالفعل. لذا فإنه من الإيجابي إجراء بعض التغييرات. سيصب هذا في صالح الجميع.

"أنا أنظر للأمر من وجهة نظري كلاعب لأنه سيساعد في استعادة اللاعبين طاقاتهم من أجل اليوم التالي وما شابه.. وبالتأكيد أفكر أيضا في الجمهور والبطولات.."

وستنطلق أستراليا المفتوحة الأحد المقبل وستقام على مدار 15 يوما لأول مرة هذا العام وستقام فرنسا المفتوحة على مدار 15 يوما أيضا بينما ستستمر بطولتا أمريكا المفتوحة وويمبلدون لمدة 14 يوما.

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