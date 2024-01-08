الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلق العد التنازلي لأولمبياد باريس 2024

المصدر: رويترز

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أطلق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا اليوم الاثنين العد التنازلي قبل 200 يوم على انطلاق أولمبياد باريس 2024 وحث الفرنسيين على ممارسة الرياضة بصورة أكبر إذ تستعد البلاد لاستضافة الألعاب الصيفية لأول مرة منذ 100 عام.

وقال ماكرون في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر وهو يقف بجوار كيس ملاكمة وقفازات على كتفه وقليل من العرق يتصبب من جبهته "ستنطلق الأولمبياد بعد 200 يوم وسيبدأ العد الآن، لهذا السبب لدينا قضية وطنية كبرى هذا العام وهي الرياضة.

"الرياضة في المدارس، قمنا كما تعلمون بفرض ممارسة الرياضة 30 دقيقة على جميع طلاب المدارس الابتدائية، وزيادة فترات ممارسة الرياضة في المدارس الثانوية، وأدعوكم جميعا إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، إن لم يكن أكثر قدر الإمكان".

وسلط ماكرون الضوء أيضا على الأهداف الأخرى التي حددتها فرنسا للأولمبياد.

وأشار ماكرون إلى أن الأولمبياد ستراعي اتفاقيات باريس المتعلقة بالمناخ.

وقال "سنستضيف ألعابا تحقق المساواة بين الجنسين، مع وجود عدد متساوٍ من الرياضيات والرياضيين، سنشهد وفودا استثنائية من الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين، وآمل أن تحقق فرنسا الكثير من الميداليات".

وتقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، بينما تقام الألعاب البارالمبية في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر .

ومن المقرر أن يكشف المنظمون عن الميداليات الشهر المقبل، على أن يتم تسليم قرية الرياضيين في الأول من مارس أذار

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