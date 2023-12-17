مدرب التنس الشهير باتريك مراد أوغلو: عودة النجمة اليابانية نعومي أوساكا تفيد كثيراً تنس السيدات

المصدر: رويترز

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قال مدرب التنس الشهير باتريك مراد أوغلو إن تنس السيدات بحاجة إلى نجمات كبيرات وإن بطولات المحترفات ستستفيد فعليا من عودة المصنفة الأولى عالميا سابقا اليابانية نعومي أوساكا إلى الملاعب والبطولات بعد غياب استمر 15 شهرا.

وأخر بطولة شاركت فيها اللاعبة الفائزة بأربع بطولات كبرى كانت بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو أواخر سبتمبر أيلول 2022 وأنجبت طفلة تدعى شاي في يوليو تموز الماضي.

وستعود أوساكا إلى الملاعب عندما تشارك في بطولة برزبين الدولية التي تأتي ضمن الاستعداد لأستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم المقبل والتي ستقام في ملبورن بارك ما بين 14 و28 يناير المقبل.

وقال مراد أوغلو مدرب النجمة الأمريكية سيرينا وليامز السابق لشبكة يوروسبورت "أعتقد أن هذه هي أفضل أخبار بالنسبة لتنس السيدات.

"الآن لدينا كوكو جوف ونعومي أوساكا وهذا لا يعني عدم وجود أخريات لأنه بالطبع هناك أخريات كثيرات لكني أعتقد أن وجود هاتين اللاعبتين مثير للغاية."

"هما نجمتان كبيرتان لذا فإن وجودهما رائع بالنسبة لبطولات السيدات. بطولات السيدات بحاجة لنجمات كبيرات. استمتعنا خلال سنوات طويلة مع سيرينا وفينوس (وليامز) وماريا شارابوفا وهن بالفعل ثلاث نجمات عظيمات."

وأضاف المدرب الفرنسي "وأنا أعتقد أن وجود لاعبات مثل هؤلاء يمنح تنس السيدات الكثير من الاهتمام. لذا أنا متحمس جدا بعودة نعومي. أعتقد أنها لاعبة عظيمة."

ويتوقع مراد أوغلو أن تقدم أوساكا أداء جيدا مع عودتها للملاعب قائلا إنها ستتمكن من تجاوز أي تراجع في مستواها بسبب الغياب الطويل بفضل قوتها الفطرية وأسلوبها الهجومي.

وأردف المدرب المخضرم "مستواها هائل وضرباتها هائلة. وأعتقد أن من الممكن أن تشكل تهديدا (لبقية المتنافسات). ستكون جاهزة لأستراليا المفتوحة ولن ينقصها سوى لياقة المباريات.

"لذا سنعرف قريبا جدا مدى قدرتها على المنافسة مباشرة (بعد العودة) أم أنها ستحتاج لبعض الوقت حتى تكون قادرة على المنافسة. لكني أعتقد أنها ستكون قادرة على المنافسة مباشرة بعد العودة."

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