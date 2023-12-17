عضو قاعة المشاهير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. عبد الجبار يخضع لجراحة بعد كسر في الورك

المصدر: رويترز

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سيخضع كريم عبد الجبار لاعب ارتكاز لوس أنجليس ليكرز السابق وعضو قاعة المشاهير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعملية جراحية بعد كسر في الورك إثر سقوطه في حفل موسيقي.

وكان عبد الجبار البالغ عمره 76 عاما، والذي فاز بست بطولات للدوري ويملك رقما قياسيا بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم ست مرات، الهداف التاريخي للدوري حتى تجاوز ليبرون جيمس رقمه في فبراير الماضي.

وقالت شريكته التجارية ديبورا موراليس في بيان عبر منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "الليلة الماضية وأثناء حضوره حفلا موسيقيا، سقط كريم على الأرض مما تسبب في كسر وركه. سيخضع لعملية جراحية اليوم.

"نحن ممتنون للغاية جميعا لكل المساندة التي تلقاها كريم خاصة من إدارة إطفاء لوس أنجليس التي قدمت المساعدة له في موقع الحادث، وكذلك للفريق الطبي الرائع والأطباء في المستشفى الذين يعتنون بكريم كثيرا الآن".

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