جويل إمبيد يسجل 35 نقطة.. سفنتي سيكسرز يضاعف معاناة بيستونز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

المصدر: د ب أ

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سجل جويل إمبيد 35 نقطة وأضاف زميله تيريس ماكسي 19 نقطة، ليقودا فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ديترويت بيستونز 124 / 92 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في إطار منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكانت هذه الخسارة هي الثانية والعشرون لفريق بيستونز على التوالي.

وكان بيستونز، الذي خسر أمام فيلاديلفيا مساء الأربعاء الماضي 129 / 111، تخطى رقمه القياسي من حيث عدد المباريات التي خسرها على التوالي، والمسجل في موسم 1979 /1980 وبداية موسم 1980 / 1981,

وتعد سلسلة هزائم ديترويت هي سادس أطول سلسلة في تاريخ دورية كرة السلة الأمريكي، حيث يسبقه فقط كليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، حيث خسرا 26 مباراة متتالية في موسمي 2010 / 2011 و2013 / 20214 على الترتيب، إلى بجانب فانكوفر جريزليس (موسم 1995 / 1996) ودنفر ناجيتس (موسم 1997 / 1998) وشارلوت بوبكاتس (موسم 2011 / 2012) الذين خسروا 23 مباراة متتالية.

يذكر أن فريق فيلاديلفيا هو أكثر ناد تلقى هزائم متتالية حيث خسر 28 مباراة متتالية مع نهاية موسم 2014 / 2015 ، وبداية موسم 2015 / 2016.

وفي بقية المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على إنديانا بيسرز 137 / 123 ، ونيو أورليانز بيليكانز على شارلوت هورنيتس 112 / 107 ، وبوسطن سلتيكس على أورلاندو ماجيك 128 / 111.

كما فاز أيضا سان أنطونيو سبيرز على لوس أنجليس ليكرز 129 / 115 ، وأتالانتا هوكس على تورنتو رابتورز 125 / 104.

وتغلب هيوستن روكتس على ممفيس جريزليس 103 / 96 ، ونيويورك نيكس على فينيكس صنز 139 / 122.

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