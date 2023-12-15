الاتحاد الدولي للتنس يتوج ديوكوفيتش وسبالينكا بطلين للعالم في 2023

المصدر: رويترز

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اختار الاتحاد الدولي للتنس كلا من الصربي نوفاك ديوكوفيتش ولاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا بطلين للعالم في 2023 بسبب أدائهما المتميز في البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان إنه منح ديوكوفيتش (36 عاما) جائزة فردي الرجال للمرة الثامنة ليعزز النجم الصربي رقمه القياسي غير المسبوق بعد تتويجه بثلاثة من ألقاب البطولات الكبرى الأربع هذا العام.

ورفع اللاعب المخضرم رصيده من الألقاب الكبرى إلى 24 لقبا ليعادل حصيلة مارجريت كورت القياسية من هذه الألقاب المتميزة كما فاز بلقب البطولة الختامية لموسم الرجال للمرة السابعة وهو رقم قياسي أيضا وأنهى العام في صدارة قائمة التصنيف الدولية لمحترفي اللعبة.

وفازت سبالينكا بلقبها الكبير الأول في أستراليا المفتوحة وحصلت على المركز الثاني في أمريكا المفتوحة ووصلت لقبل نهائي بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وخسرت سبالينكا صدارة التصنيف الدولي لصالح البولندية إيجا شيانتيك خلال البطولة الختامية للسيدات وعبرت عن سعادتها بما قدمته من أداء ونتائج خلال 2023 وبتتويجها بطلة للعالم.

وقالت في بيان الاتحاد الدولي للتنس "أتوق للعودة إلى الملاعب في الموسم الجديد في يناير."

وحصل راجيف رام وجو سالسبيري على جائزة زوجي الرجال بعد فوزهما بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي بينما ذهبت جائزة زوجي السيدات إلى ستورم هانتر وإليسه ميرتنز بعد حصولهما على المركز الثاني في ويمبلدون.

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