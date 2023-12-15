جيمس هاردن يصنع التاريخ في فوز كليبرز على جولدن ستيت بالدوري الأمريكي للسلة

المصدر: د ب أ

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حقق فريق لوس أنجليس كليبرز فوزا ثمينا على ضيفه جولدن ستيت واريورز بنتيجة 121 / 113 في بطولة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة للرجال (إن بي أيه).

وكان جيمس هاردن على موعد مع صناعة التاريخ، بعدما وصل إلى النقطة رقم 25000 في مسيرته بالبطولة خلال اللقاء.

وأحرز هاردن 28 نقطة، وقدم 15 تمريرة حاسمة في المباراة، التي جرت صباح الجمعة بالتوقيت العالمي (جرينتش)، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ليقود كليبرز لتحقيق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة.

ويعد هذا هو الانتصار رقم 11 لكليبرز من إجمالي 14 مباراة لعبها في البطولة خلال الموسم الحالي، ليفوز أيضا بجميع مبارياته الخمس التي لعبها في البطولة على ملعبه في ديسمبر الجاري.

وأسفرت باقي اللقاءات أيضا عن فوز شيكاغو بولز على مضيفه ميامي هيت بنتيجة 124 / 116، وبوسطن سلتيكس على ضيفه كليفلاند كافالييرز 116 / 107، ومينيسوتا تمبرولفز على مضيفه دالاس مافريكس 119 / 101.

كما فاز دنفر ناجيتس على ضيفه بروكلين نتس 124 / 101، وساكرامنتو كينجز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 128 / 123، ويوتا جاز على مضيفه بورتلاند ترابل بليزيرز 122 / 114.

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