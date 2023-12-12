شيانتيك أفضل لاعبة في اتحاد لاعبات التنس المحترفات للعام الثاني على التوالي

المصدر: رويترز

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قال اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الثلاثاء إن المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك فازت بجائزة أفضل لاعبة في العام وذلك للموسم الثاني على التوالي.

وفازت شيانتيك ببطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة لترفع رصيدها في البطولات الأربع الكبرى إلى أربعة ألقاب، وأنهت العام بحصد أول لقب لها في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات واستعادة المركز الأول في التصنيف العالمي بعدما فقدته لفترة قصيرة لصالح أرينا سبالينكا.

وأصبحت اللاعبة البولندية البالغ عمرها 22 عاما، والتي تصدرت بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات بفوزها بستة ألقاب هذا العام، أول لاعبة تحصل على لقب أفضل لاعبة في الاتحاد موسمين متتاليين منذ سيرينا وليامز بين عامي 2012 و2015.

وحصلت ستورم هنتر وإليسه ميرتنز على جائزة أفضل فريق للزوجي لهذا العام، والصينية تشينغ قينوين على لقب أفضل لاعبة متطورة بينما فازت الروسية ميرا أندريفا بجائزة الوافدة الجديدة لهذا العام.

وحصلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، التي عادت للتنس في أبريل بعد عطلة أمومة، على لقب أفضل عودة للاعبة لهذا العام بعد بلوغها دور الثمانية في رولان جاروس ومعادلة أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى بالتأهل إلى قبل نهائي ويمبلدون.

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