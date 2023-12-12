شفيونتيك تفوز مجددا بجائزة أفضل لاعبة تنس في العالم... وأنس جابر تحصد جائزتين

المصدر: د ب أ

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باتت البولندية إيجا شفيونتيك أول لاعبة منذ الأسطورة الأمريكية سيرينا ويليامز تفوز مرتين متتاليتين بجائزة أفضل لاعبة في موسم بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

وأنهت شفيونتيك الموسم الثاني على التوالي في صدارة التصنيف العالمي مما ساعدها على الظفر بالجائزة أمس الاثنين.

وكانت ويليامز التي اعتزلت العام الماضي، فازت بجائزة أفضل لاعبة في موسم بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، سبع مرات ، من بينها أربع مرات متتالية بين عامي 2012 و2015.

وسجلت شفيونتيك 68 انتصارا مقابل 11 هزيمة في موسم 2023 وحصدت ستة ألقاب، من بينها بطولة فرنسا المفتوحة ، ليكون اللقب هو الثالث لها في رولان جاروس، والرابع في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وأنهت شفيونتيك /22 عاما/ البطولة الختامية للموسم الشهر الماضي في كانكون بالمكسيك، دون أن تتلقى أي هزيمة ، لتقتنص صدارة التصنيف العالمي من أرينا سابالينكا، بعد أن حافظت على صدارة التصنيف بين أبريل 2022 وسبتمبر 2023.

وفازت الصينية تشينج كينوين بجائزة اللاعبة الأكثر تطورا في العام، وحصدت الروسية ميرا أندريفا جائزة أفضل وافدة جديدة خلال العام، وفازت الأوكرانية يلينا سفيتولينا بجائزة أفضل عودة، فيما حصد توماس فيكتروفسكي، مدرب شفيونتيك، جائزة أفضل مدرب.

وفازت الأسترالية ستورم هانتر والبلجيكية إليز ميرتينز بجائزة أفضل ثنائي في منافسات زوجي السيدات.

وسجلت التونسية أنس جابر إنجازا رائعا بحصد جائزتي "كارين كرانتزكي" للروح الرياضية و"بيتشي كيلماير" لخدمة اللاعبين.

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