لتطبيقها خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة..الأولمبية الأمريكية تثق في نجاعة الإجراءات الأمنية الفرنسية

المصدر: رويترز

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قالت سارة هيرشلاند الرئيسة التنفيذية للجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية إن اللجنة تثق في نجاعة الإجراءات الأمنية التي تخطط السلطات الفرنسية لتطبيقها خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة باريس العام القادم.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا الاثنين الماضي إنه لا توجد "خطة بديلة" خاصة بحفل افتتاح الدورة عقب قيام شخص مسلح بسكين ومطرقة بقتل سائح ألماني وإضابة شخصين بجراح بالقرب من برج إيفل.

وقع الهجوم في منطقة تقع ضمن خطط حفل افتتاح الدورة التي ستقام ما بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024.

وقالت هيرشلاند إن اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية على اتصال وثيق مع السلطات الفرنسية وإن سلامة الرياضيين على رأس الأولويات.

وقالت هيرشلاند للصحفيين "هناك توافق بين حكومتينا ونحن بصدد جهد أمني ملحوظ وسنواصل القيام بهذا الجهد."

وأضافت المسؤولة الأمريكية "أقول لكم إنه في هذه المرحلة التي يهتم فيها الجميع بصورة غير عادية بالبيئة التي نعيش ونعمل فيها فإننا على ثقة بأن هذه الحوارات كافية ومرضية وأنهم يطبقون الخطط التي يفترض أن تطبق."

ورفعت فرنسا مستوى التأهب الأمني في أراضيها منذ أكتوبر 2020 بعد أن قتل رجل من أصل شيشاني مدرسا في مدرسة بشمال فرنسا.

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