البرلمان الرياضي السويسري يؤيد طلب استضافة إحدى نسختي 2030 و2034 من الأولمبياد الشتوي

المصدر: د ب أ

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وافقت اللجنة الأولمبية السويسرية على التقدم بطلب استضافة إحدى نسختي 2030 و2034 من الأولمبياد الشتوي، وهو ما يسمح بإبداء الاهتمام رسميا لدى اللجنة الأولمبية الدولية.

وجرى اتخاذ القرار بالإجماع من قبل البرلمان الرياضي السويسري، الذي يشكل أعلى سلطة في اللجنة الأولمبية السويسرية ويضم ممثلين للاتحادات الرياضية ورياضيين، وذلك خلال اجتماع عقد أمس الجمعة في إيتينجن.

وجاء التصويت على القرار بعد أن كشفت دراسة عن إمكانية استضافة الدورة الأولمبية الشتوية في منشآت قائمة بالفعل في سويسرا في مختلف المناطق.

وكانت سويسرا قد استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية مرتين في 1928 و1948.

وفي الأعوام الأخيرة، أسفر استفتاء عن رفض تقدم كانتون جريسنس بطلب استضافة أولمبياد 2026، كما خسر ملف كانتون فاليه أمام تورينو الإيطالية في السباق على استضافة أولمبياد 2006 .

وستكشف الللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأسبوع المقبل قرارها بشأن المرشحين المفضلين لدورتي 2030 و2034 الأولمبيتين الشتويتين.

وهناك مساع من السويد وكذلك فرنسا لاستضافة أولمبياد 2030، كما أبدت مدينة سولت ليك الأمريكية اهتماما لكنها تفضل نسخة 2034 نظرا لإقامة أولمبياد 2028 في لوس أنجليس.

وتعتزم اللجنة الأولمبية الدولية حسم قرارها بشأن إقامة دورتي 2030 و2034 خلال اجتماعها المقرر في 2024، وذلك بعد السماح مؤخرا بحسم القرار بشأن دورتين أولمبيتين في وقت واحد.

وكان من المفترض أن يتخذ القرار بشأن استضافة أولمبياد 2030 في هذا العام، لكن تقرر التأجيل لجمع المزيد من المعلومات بشأن تأثيرات التغير المناخي.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو وكورتينا دامبيتزو في إيطاليا.

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