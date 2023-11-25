35 ألف زائر لمعرض دبي الدولي لبناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان

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افتتح، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي معرض دبي الدولي لبناء الأجسام، وسط إقبال كبير من الزوار من داخل وخارج الدولة، لمتابعة الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يستقطب الحدث، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على مساحة تفوق 26 ألف متر مربع، أكثر من 35 ألف زائر في مركز دبي التجاري العالمي، وتتضمن فعالياته معرض دبي للحياة النشطة، و«دبي أكتيف إنداستري».

حضر الفعاليات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ومنظم المعرض نيك بلاير وكريغ هوتسلي، واطلعوا على أجنحة المعرض والتقوا الرياضيين من أبطال العالم في الحدث، الذي يشارك فيه أكثر من 600 رياضي وأخصائي تدريب ولياقة بدنية، و400 شركة عارضة.

مشاركون

وتضم قائمة الرياضيين المشاركين في المعرض من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية، والذين توافدوا إلى دبي من مختلف أنحاء العالم كلاً من المصري بيغ رامي بطل العالم في مسابقات بناء الأجسام «مستر أولمبيا» للعامين 2020 و2021،

والأمريكي روني كولمان بطل العالم الملقب بـ«مستر أولمبيا» 8 مرات، الذي يحمل 26 لقباً في بطولة العالم لبناء الأجسام، والكندي كريس بومستيد بطل العالم الفائز بلقب «مستر أولمبيا» 5 مرات، والأمريكي فيل هيث الفائز باللقب نفسه 7 مرات، والأمريكي ديسكتر جاكسون الفائز باللقب مرتين، والمحترف الإيراني هادي شوبان وصيف «مستر أولمبيا» ثلاث مرات، والأمريكي كاي جريم أحد أبطال مسلسل «أشياء غريبة»، محترف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

والتقى المشاهير وأبطال العالم مع الإعلاميين وزوار المعارض، خلال جلسات تعارف ولقاء مع الإعلام والزوار.

ويحتضن المعرض مجموعة استثنائية من العروض والأنشطة، التي تقدمها أكثر من 400 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة وبناء الأجسام من 25 دولة، وتشمل الأنشطة مشاركة أشهر الشخصيات الرياضية العالمية، ورواد القطاع الرياضي من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لأبرز العلامات التجارية الرياضية، وأبرز الأكاديميات الرياضية في مجال اللياقة.

وشهد الحدث إطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة البدنية والأجهزة الرياضية، إلى جانب تقديم مجموعة من الدروس الرياضية الجماعية، ومسابقات اللياقة البدنية، والنقاشات التفاعلية، ويشهد المعرض مجموعة من المسابقات الرياضية، واختبارات اللياقة التي تحدد مستوى القدرات البدنية للمشاركين.

ويعد معرض دبي لبناء الأجسام أبرز الفعاليات، التي تنظم في دبي، والتي تتعلق بمجال الصحة واللياقة البدنية، ويتيح لزواره، سواء كانوا من لاعبي بناء الأجسام المتمرسين أو من رواد الأندية الرياضية وجهة مثالية، للاستفادة من مجموعة من العروض المتميزة. ويجسد المعرض الوجهة الأمثل لكافة عشاق الرياضة واللياقة البدنية، سواء من الراغبين بالمحافظة على صحتهم أو فقدان الوزن أوالتمتع بحياة صحية.

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