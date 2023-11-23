«معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية» ينطلق غداً

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في الساعة العاشرة صباح الغد، فعاليات «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام»، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام السابع على التوالي، بمشاركة 400 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، و3000 مشارك من 40 دولة من مختلف قارات العالم في الحدث الأكبر من نوعه، الذي يستقطب أكثر من 35 ألف زائر، ويقام على مساحة أكثر من 26 ألف متر مربع، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2023.

ويشارك في الحدث الذي يجمع ثلاثة معارض مجتمعة، هي (معرض دبي لبناء الأجسام)، و(معرض دبي للحياة النشطة)، و(دبي أكتيف إنداستري)، أكثر من 600 رياضي متخصص في التدريب واللياقة البدنية والصحة، يتقدم بطل العالم كريس بومستيد الفائز بلقب مستر أولمبيا 5 مرات، والمصري بيج رامي بطل العالم لبناء الأجسام وبطل مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021، وروني كولمان الفائز باللقب 8 مرات، وفيل هيث الفائز باللقب 7 مرات، وديسكتر جاكسون الفائز باللقب مرتين، بالإضافة إلى اللاعب المحترف الإيراني هادي شوبان وصيف مستر أولمبيا ثلاث مرات، كما سيوجد محترف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية الأمريكي كاي جريم أحد أبطال مسلسل «أشياء غريبة» (stranger things)، وستتاح الفرصة للإعلام وزوار المعارض للقاء أبطال العالم، والتعرف إليهم عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معهم خلال فترة انعقاد المعرض.

يعد معرض دبي لبناء الأجسام، من أكثر المعارض نمواً، حتى أصبح من أكبر المعارض في العالم، ويشارك في الحدث أكثر من 400 شركة عارضة، من أبرز العلامات التجارية الرائدة في مجال التغذية الرياضية واللياقة البدنية وبناء الأجسام، وتتيح الفرصة للزوار استكشاف وتجربة أحدث المنتجات من الأجهزة الرياضية والمكملات الغذائية والملابس والمستلزمات الرياضية، كما سيتاح لهم حضور الندوات الحوارية التي ستعقد على مدار ثلاث أيام، والحصول على أفضل النصائح والاستشارات من أشهر الرياضيين.

منتدى

ويشهد الحدث، لأول مرة، تنظيم منتدى الرؤساء التنفيذيين، الذي يقام ضمن معرض دبي أكتف إندستري، المعرض التجاري الدولي الوحيد في الشرق الأوسط للياقة البدنية والعافية والرياضة، الذي يشارك فيه نخبة عالمية من خبراء اللياقة البدنية المشهورين، والمتحدثين التحفيزيين، وقادة الفكر التجاري، ويضم متحدثين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نويل ماك الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية في جيم شارك العالمية، وكريسي سيلا، والرئيس التنفيذي لفوربس 30، ومؤسس OnerActive و Evolve You، وجاك توماس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Fit Guide، والدكتور ديمتري كوتسوباكيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Wellfit، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الأسماء من مشغلي الصالات الرياضية والعلامات التجارية والموزعين.

عروض متنوعة

ويحتضن المعرض مجموعة استثنائية من العروض والأنشطة المتنوعة، التي تشمل مشاركة أشهر الشخصيات الرياضية العالمية، وأبرز الأكاديميات الرياضية في مجال اللياقة البدنية، وإطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة البدنية والأجهزة الرياضية، إلى جانب تقديم مجموعة من الدروس الرياضية الجماعية، والنقاشات التفاعلية المرتبطة بمواضيع الصحة والعافية.

ويقدّم الحدث فعاليات جديدة، ترتفع معها أجواء الحماس إلى أقصى درجة، حيث لن تقتصر المنافسات على بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام، التي تُعدّ الأكبر من نوعها في المنطقة، ويشارك فيها 600 رياضي، كما سيشهد المعرض مجموعة من المسابقات الرياضية، واختبارات اللياقة البدنية، التي تحدد مستوى القدرات البدنية للمشاركين من عشاق الإثارة والتمارين القاسية.

ويعد معرض دبي لبناء الأجسام، أبرز الفعاليات التي تنظم في دبي التي تتعلق بمجال الصحة واللياقة البدنية، ويتيح لزواره، سواء كانوا من لاعبي بناء الأجسام المتمرسين، أو من رواد الأندية الرياضية، وجهةً مثالية للاستفادة من مجموعة من العروض المتميزة، حيث يُجسد المعرض الوجهة الأمثل لكافة عشاق الرياضة واللياقة البدنية، سواء من الراغبين بالمحافظة على صحتهم أو فقدان الوزن، أو الحصول على جسم متناسق، أو التمتع بحياة سليمة وصحية.

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