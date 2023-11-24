البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.. الأسرع بجولة التجارب الحرة الأولى في أبوظبي

المصدر: رويترز

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سجل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الحلقة الأخيرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة بينما شارك الكثير من السائقين البدلاء عوضا عن بعض الأسماء الكبيرة.

ولم يشارك بطل العالم ثلاث مرات الهولندي ماكس فرستابن في الجولة وكذلك زميله في فريق رد بول المكسيكي سيرجيو بيريز بينما شارك بدلا منهما جيك دينيس بطل فورمولا إي للسيارات الكهربائية وسائق فورمولا 2 الفرنسي إيزاك حجار.

وغاب عن الجولة أيضا بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وشارك الدنمركي فريدريك فيستي بدلا منه.

وتأتي مشاركة البدلاء تنفيذا لتعهدات الفرق بمنح السائقين الصاعدين فرصة للجلوس خلف المقود.

وسبق لفرستابن وفريقه رد بول حسم لقبي السائقين والصانعين في الموسم الحالي بينما يستمر الصراع بين مرسيدس وفيراري على التفوق على بقية المتنافسين.

وتفوق راسل على الجميع عندما سجل دقيقة واحدة و26.072 ثانية مستخدما إطارات لينة وتفوق بفارق 0.288 ثانية على سائق أستون مارتن الاحتياطي فيليبي دروجوفيتش.

واحتل الأسترالي دانييل ريكاردو سائق ألفا تاوري المركز الثالث متقدما مباشرة على الفنلندي فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو وعلى الكندي لانس سترول متسابق أستون مارتن.

واحتل روبرت شوارتزمان المركز الثامن على متن سيارة فيراري ليصبح ثاني سائق صاعد بين أول عشرة مراكز إلى جانب دروجوفيتش.

وتفوق شوارتزمان بفارق يقل عن عشر الثانية على سائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينز.

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