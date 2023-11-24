التجارب الحرة تدشن جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يدور هدير محركات سيارات الفورمولا1 على مسار حلبة مرسى ياس في أبوظبي، اليوم، مع انطلاق فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ الجولة الأخيرة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1، 2023، حيث تدشن التجارب الحرة الجائزة، التي يسعى خلالها السائقون والفرق إلى تجربة أدائهم على مسار الحلبة.

وتشهد جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، هذا العام، سباقي الفورمولا2، وبطولة فورمولا4 الإمارات ضمن السباقات المصاحبة للحدث، وتقام جولة التأهيل الرسمية غداً، وتحدد مراكز السائقين على خط انطلاق السباق بعد غدٍ.

وأكملت حلبة مرسى ياس تجهيزاتها لمسك ختام البطولة وحسم الهولندي ماكس فيرستابن المنافسة على لقب السائقين متوجاً بطلاً للفورمولا 1 للعام الثالث على التوالي، حين ضمن البطولة في سباق جائزة اليابان الكبرى، مواصلاً تقديم أداء مذهل في الموسم الحالي حقق خلاله رقماً قياسياً بعدد الانتصارات في موسم واحد مسجلاً 18 فوزاً على روزنامة البطولة المكونة من 23 سباقاً، وهو يسعى إلى الفوز في حلبة مرسى ياس للمرة الرابعة على التوالي بعدما توج على أرض الحلبة في السنوات الثلاث الماضية.

وفي المقابل حسم المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فيرستابن المركز الثاني في بطولة السائقين، والبريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات من قبل المركز الثالث، وستكون المنافسة مشتعلة بين 4 سائقين على المركز الرابع، حيث تفصل 12 نقطة فقط بين الرباعي الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري (200 نقطة)، ومواطنه فيرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بالرصيد نفسه، والبريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين (195 نقطة)، وشارل لوكلير سائق فيراري (188 نقطة).

وعلى صعيد بطولة الصانعين حسم اللقب فريق ريد بل بفارق 430 نقطة، وستكون معركة الوصافة حاضرة بين فريقي مرسيدس «الثاني برصيد 392 نقطة»، وفيراري «الثالث بـ388 نقطة».

وتشارك المواهب الشابة في بطولة فورمولا2، وجولة كأس فورمولا4 الإمارات؛ حيث يتطلع الموهبة الإماراتية الشابة راشد الظاهري إلى ظهوره الأول في بطولة فورمولا4 الإمارات على حلبة ياس ضمن فريق «ياس هيت للسباقات»، إلى جانب الشقيقتين آمنة وحمدة القبيسي، وكيانو الأزهري، والأسترالي زاك كولار.

وتأتي مشاركة الظاهري بعد الأداء المبهر الذي قدمه في بطولة فورمولا4 إيطاليا؛ حيث كان السائق الأصغر عمراً، وتمكن من عبور خط نهاية السباق ضمن العشرة الأوائل في 12 سباقاً في أول موسم له في البطولة، محققاً المركز الثالث في النسخة 70 من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا4 في ماكاو.

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