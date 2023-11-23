فعاليات جائزة أبوظبي للفورمولا1 تنطلق بـ «الخميس السوبر»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكملت حلبة مرسى ياس استعداداتها لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023، الذي ينطلق اعتباراً من يوم غدٍ، ويستمر حتى الأحد المقبل.

وتفتح حلبة مرسى ياس أبوابها أمام الجمهور من محبي سباقات السيارات والفورمولا 1 على وجه الخصوص اليوم، والذي يطلق عليه «الخميس السوبر»، والذي يتيح لحاملي التذاكر الدخول إلى منطقة مشجعي الفورمولا1، وحضور جلسات التوقيع التذكارية مع سائقي فرق الفورمولا1، إلى جانب جولة في منطقة الصيانة والبادوك.

كما تدشن حلبة مرسى ياس الفعاليات الترفيهية لجائزة أبوظبي من خلال منطقة مشجعي الفورمولا1، والذين سيكون بمقدورهم الوجود على مقربة من فرقهم المفضلة في جولة منطقة الصيانة، ومشاهدة آخر تحضيرات الفرق قبل انطلاق السباقات، والاستمتاع بقائمة الفعاليات التي تضم منطقة خاصة بمشجعي سائقي الفورمولا1، وألعاب الفورمولا التفاعلية، والعروض الموسيقية الحية.

تجارب حرة

واعتباراً من يوم غد، تنطلق منافسات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بإقامة التجارب الحرة الأولى والثانية، والتي يسعى من خلالها السائقون إلى اختبار أدائهم على الحلبة، قبل جولة التأهيل الرسمية التي تقام يوم السبت، وتحدد مراكز الانطلاق على أرض الحلبة في السباق الذي يقام الأحد، إذ يعود هدير المحركات للدوران من جديد على مسار الحلبة، التي تعد واحدة من أجمل حلبات الفورمولا1 على مستوى العالم.

وسيكون عشاق الفورمولا1 على موعد مع ختام بطولة العالم التي حسمها الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل ريسينغ للمرة الثالثة على التوالي، إذ اعتادت حلبة مرسى ياس أن تقدم خير ختام لموسم الفورمولا1 في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلن فريق ياس هيت عن قائمة سائقيه المشاركين في جولة كأس فورمولا4 الإمارات، التي تقام ضمن السباقات المصاحبة لجائزة أبوظبي الكبرى لعام 2023، والتي تعد بمثابة سباق تحضيري لبطولة فورمولا4 الإمارات، التي تستمر منافساتها على مدار ستة أسابيع.

مواهب واعدة

وسيشهد موسم بطولة فورمولا4 الإمارات خلال موسم 2024، حضور مواهب واعدة، وعودة سائقين قدموا أداء قوياً في الموسم الماضي، إذ تتضمن قائمة سائقي الفريق، الموهبة الإماراتية الشابة والواعدة، السائق راشد الظاهري، الذي يشارك في سباقات السيارات أحادية المقعد على حلبة مرسى ياس، لأول مرة في مسيرته، وذلك بعدما قدم أداء مميزاً في بطولة فورمولا4 إيطاليا، إذ نجح الظاهري في أول موسم له في البطولة من عبور خط نهاية السباق ضمن العشرة الأوائل في 12 سباق، محققاً المركز الثالث في النسخة 70 من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا4 في ماكو.

كما تعود الشقيقتان آمنة وحمدة القبيسي لتمثيل ياس هيت هذا الأسبوع، في أعقاب أدائهما القوي في الموسم الافتتاحي لأكاديمية الفورمولا1 عام 2023، إذ شاركت السائقتان من قبل في فورمولا4 الإمارات على أرض حلبة مرسى ياس.

كما يضم الفريق الأسترالي، الشاب زاك سكولار، لأول مرة في سيارات أحادية المقعد، إذ ينضم إلى راشد الظاهري، باعتبارهما من أصغر المتسابقين في فورمولا4 الإمارات، ويعود كيانو الأزهري، الذي صعد منصة التتويج 4 مرات في البطولة مع فريق ياس، وذلك بعدما قدم أداء قوياً في بطولة فورمولا4 إسبانيا. وبعد اختتام منافسات جولة كأس فورمولا4 الإمارات، التي تقام ما بين 24 و26 نوفمبر 2023، يخوض سائقو بطولة فورمولا4 الإمارات، التجارب التحضيرية للموسم القادم يومي 10 و11 يناير 2024، قبيل انطلاق جولة البطولة الأولى، التي تتكون فعالياتها من 3 سباقات، تقام في حلبة مرسى ياس من 12 إلى 14 يناير. ويستضيف مسار حلبة مرسى ياس ثلاثاً من جولات البطولة الخمس لموسم 2024، والتي تقام بالتناوب بين دبي وأبوظبي. وتتنافس الفرق على حلبة مرسى ياس في الجولة قبل الأخيرة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، فيما تستضيف دبي الجولة الختامية من الموسم، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز