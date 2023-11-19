فيرستابن يتجاوز العقوبة ويتوج بلقب النسخة الأولى من سباق لاس فيجاس لفورمولا-1

المصدر: د ب أ

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تجاوز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول عقوبة خمس ثوان وتوج بلقب النسخة الأولى من سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى اليوم الأحد.

وتفوق فيرستابن المتوج مؤخرا بلقبه الثالث على التوالي في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 ، على تشارلز لوكلير سائق فيراري، الذي تجاوز سيرجيو بيريز سائق ريد بول في الأمتار الأخيرة من اللفة الأخيرة للسباق الأمريكي محرزا المركز الثاني.

وصعد فيرستابن إلى الصدارة على حساب لوكلير في بداية السباق، لكنه تلقى عقوبة خمس ثوان، بعدما دفع بسيارة سائق فيراري إلى خارج المضمار.

وحاول لوكلير تسوية الأمور داخل المضمار ونجح بالفعل في تجاوز فيرستابن في اللفة الـ17، لكن السائق الهولندي دخل مركز الصيانة على الفور لتبديل إطارات سيارته وقضاء عقوبته.

وخرج فيرستابن من مركز الصيانة في المركز الحادي عشر وبدأ في تجاوز منافسيه تدريجيا ، قبل دخول سيارة الامان في اللفة الـ25 عقب حدوث تصادم بين فيرستابن وجورج راسيل سائق مرسيدس في صراعهما على المركز الرابع، مما تسبب في وجود ركام على أرض المضمار.

وبعد استئناف السباق لم يستغرق فيرستابن الكثير من الوقت لتجاوز زميله بيريز ثم لوكلير في طريقه لتحقيق الفوز الـ18 هذا الموسم.

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