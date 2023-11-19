ديوكوفيتش يهزم ألكاراز ويضرب موعدا مع سينر في نهائي البطولة الختامية

المصدر: رويترز

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تفوق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً على كارلوس ألكاراز 6-3 و6-2 ليتأهل لنهائي البطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة التاسعة سعيا للفوز باللقب للمرة السابعة وهو رقم قياسي عندما يواجه يانيك سينر.

وفي مواجهة تكررت في نهائي ويمبلدون وسينسناتي هذا الموسم، استغل ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، تذبذب مستوى منافسه ليقترب من الفوز بسابع ألقابه هذا الموسم ويصبح أنجح لاعب في 2023.

وأهدر ألكاراز (20 عاما)، والذي حصد ستة ألقاب هذا الموسم، فرصة لأن يصبح أصغر لاعب سنا يتأهل لنهائي البطولة الختامية منذ بيت سامبراس في 1991.

ويلعب ديوكوفيتش في النهائي أمام يانيك سينر الذي تغلب على دانييل ميدفيديف في وقت سابق اليوم. ويسعى ديوكوفيتش للثأر بعد خسارته أمام اللاعب الإيطالي في دور المجموعات

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