البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس الأسرع في جولة التجارب الحرة الأخيرة في لاس فيجاس

المصدر: رويترز

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سجل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى الحلقة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الليلة الماضية بينما تتواصل الإثارة مع عودة البطولة إلى المدينة الأمريكية بعد غياب استمر لنحو 40 عاما.

وتفوق راسل على جميع أقرانه بعد أن سجل زمنا قدره دقيقة واحدة و34.093 ثانية في مضمار حلبة ذا ستريب في النسخة الأولى للسباق وتقدم مباشرة على الأسترالي الشاب أوسكار بياستري سائق مكلارين في حين احتل لوجان سارجنت سائق وليامز المركز الثالث.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة المركز الرابع بعد تفوقه في البداية على الجميع بينما حصل زميله في رد بول المكسيكي سيرجيو بيريز على المركز الخامس مباشرة قبل أليكس ألبون سائق وليامز.

واصطدمت سيارة ألبون بأحد الجدران ما تسبب في انفصال أحد إطاراتها. وربما يكون لهذا الحادث تأثير على آمال ألبون في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق لاحقا.

وبسبب الحادث خرجت الأعلام الصفراء وتوقفت الجولة قبل خمس دقائق من نهايتها.

واحتل سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين سابقا المركز السابع تلاه البريطاني المخضرم لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات.

وإذا فاز فرستابن بسباق لاس فيجاس فإنه سيكون الانتصار رقم 18 له هذا الموسم وبه سيعزز رقمه القياسي كما أنه سيكون الفوز رقم 53 في مسيرته وبه سيعادل رقم الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات سابقا وسيتقدم نتيجة لذلك إلى المركز الثالث في قائمة السائقين الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ البطولة.

ويتصدر القائمة لويس هاميلتون (103 انتصارات) ومايكل شوماخر (91 انتصارا).

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